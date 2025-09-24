Dónde ver el partido Stuttgart - Celta de la Europa League: cuándo se juega y horario para verlo en directo gratis por TV.

El Stuttgart y el Celta se ven las caras en el Mercedes-Benz Arena de la ciudad germana, un estadio que trae buenos recuerdos a la afición española tras la Eurocopa 2024. El conjunto celeste buscará dar la sorpresa en su debut en esta edición de la Europa League para poder arrancar con victoria en esta competición en la que tienen depositada bastante ilusión, aunque son conscientes de que no podrá descuidar la Liga. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver todo lo que ocurra en el choque que disputan los gallegos.

Cuándo se juega el Stuttgart – Celta: horario del partido de la Europa League

El Celta viaja a Alemania para enfrentarse al Stuttgart en el partido que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Europa League. El conjunto que dirige Claudio Giráldez arranca su participación en esta edición de la competición de plata del fútbol del viejo continente y esperan poder estrenarse dando la victoria en un campo complicado frente a un cuadro germano que está en la mitad de la tabla tras haber ganado dos choques y haber perdido otros dos en la Bundesliga.

A qué hora se juega el Stuttgart – Celta de la Europa League

La UEFA ha programado este frenético Stuttgart – Celta de la jornada 1 de la fase de liga de la Europa League para este jueves 25 de septiembre. El organismo que controla el fútbol europeo ha fijado este choque en el horario de las 21:00 horas, una hora menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa del encuentro entre las aficiones para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Mercedes-Benz Arena de la ciudad germana.

Dónde ver en directo por TV online gratis el partido Stuttgart – Celta

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva todos los partidos de esta competición de plata del viejo continente. Este Stuttgart – Celta que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Europa League se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones. Hay que destacar que este canal es de pago y habrá que tener activa la suscripción para seguir todo lo que suceda en tierras alemanas.

Además, todos aquellos hinchas del cuadro gallego y amantes de las competiciones europeas en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Stuttgart – Celta correspondiente a la jornada 1 de la fase de liga de la Europa League mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está lista para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, smarts TVs o tablets. También estará disponible la página web de este operador para acceder a ella de una manera sencilla y rápida con un ordenador.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo relevante que suceda en esta jornada 1 de la fase de liga de la Europa League. Cuando concluya este apasionante Stuttgart – Celta que se disputa en el Mercedes-Benz Arena publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones importantes que nos pudieran llegar desde el país germano.

Dónde escuchar por radio en directo el Stuttgart – Celta

Todos aquellos aficionados del cuadro celeste que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online el Stuttgart – Celta que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Europa League deben saber que podrán escuchar el choque en la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, RNE u Onda Cero conectarán con el Mercedes-Benz Arena para narrar minuto a minuto todo lo que esté ocurriendo en Alemania.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Stuttgart – Celta

El Mercedes-Benz Arena, ubicado en el distrito de Bad Cannstatt, será el escenario donde se disputará este apasionante Stuttgart – Celta de la jornada 1 de la fase de liga de la Europa League. Este campo se inauguró en 1933 y tiene capacidad para recibir entre 55.000 y 60.000 espectadores. A lo largo de su historia ha acogido eventos como el Mundial de 1974 o 2006, además de Eurocopas, la de 1988 y la última de 2024. En este campo la selección española de Luis de la Fuente se cargó a Alemania por 2-1 en los cuartos de final con el mítico gol de Mikel Merino en la prórroga.

La UEFA ha designado al colegiado escocés Nicholas Walsh para que dirija la contienda en este duelo que jugarán el Stuttgart y el Celta en el partido correspondiente a la jornada 1 de la fase de liga de la Europa League. Su compatriota Kevin Clancy estará a los mandos del VAR revisando todas las acciones polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego para, en el caso de ser necesario, avisarle y recomendarle que la analice en el monitor que se instalará en la banda del Mercedes-Benz Arena.