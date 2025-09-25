La aerolínea irlandesa Ryanair da siete días a los pilotos de Santiago de Compostela para elegir una base tras el cierre de la que hay en la capital gallega, según consta en el acuerdo con los sindicatos al que ha podido acceder OKDIARIO. Como la base cerrará de forma definitiva el próximo 26 de octubre, que cae en domingo, estos trabajadores tendrán hasta el 2 de noviembre para reubicarse.

En ese sentido, el primer paso es que la compañía ofrezca una serie de destinos a los afectados: «Cuando el cierre o reducción de una base permanente suponga un excedente de pilotos, Ryanair ofrecerá a los pilotos de la base afectada las vacantes disponibles en otras bases en España».

Eso mismo es lo que ha sucedido. Tal y como adelantó este periódico, Ryanair ha ofrecido a estos pilotos el traslado a las bases de Málaga y Alicante. De esta forma, la empresa ha buscado una alternativa en España para estos empleados y que, así, no se modifiquen sus condiciones laborales.

Por tanto, los pilotos de Santiago de Compostela tendrán que elegir entre ambos destinos durante la semana siguiente al cierre de la base. Según consta en el acuerdo con los sindicatos, «a los que se trasladen debido a una reducción o cierre de base, se les ofrecerá máxima prioridad sobre todos los puestos disponibles en la red».

«Las vacantes se mantendrán abiertas durante un período de siete días durante el cual se dará prioridad a los pilotos de la base afectada», reza el documento. Es decir, si hay otros pilotos que deseen entrar en una de estas bases, tendrán que esperar hasta que se reubiquen los que hasta el momento estaban en Santiago de Compostela.

Reubicación de los pilotos de Ryanair

Tal y como desveló OKDIARIO, Ryanair está obligada a pagar el transporte de los pilotos de Santiago de Compostela y de sus familias cuando se decida de forma definitiva su nuevo destino. Además, la compañía tendrá que compensar a estos afectados con el pago de «una semana natural».

De esta forma, la aerolínea se ve obligada a «ayudar a los pilotos a reubicarse, siempre que se justifiquen los gastos y se acuerden los gastos por adelantado». Para ello, tendrá que ofrecer «un vuelo de Ryanair para el miembro de la tripulación y su familia inmediata, es decir, cónyuge e hijos, incluyendo dos maletas facturadas cada uno».

Si no tiene capacidad para ello, la compañía tendrá que poner a disposición de los afectados un «transporte terrestre para el piloto y su familia inmediata hasta un coste de 500 euros» o «un billete de ida en tren o autobús para la distancia más corta».

En el caso de que todo lo anterior no sea posible y el piloto trasladado tenga que desplazarse en coche por carretera, Ryanair se verá obligado a pagar «0,40 euros (brutos) por kilómetro para la distancia de conducción más corta entre las dos bases, la tasa de kilometraje estándar actual de la empresa».

Por si todo lo anterior fuera poco, la compañía tiene que dar a los pilotos afectados «una semana natural pagada (consistente en tres días laborables y cuatro días libres) fuera de la programación, sólo salario base y complementos». El motivo de este abono es «para facilitar el traslado».