Se olvidó de su cuenta durante 12 años y ahora es rico: a ti te podría pasar también

El mercado de las criptomonedas sigue al alza mientras inversores de todas partes del mundo hacen cuentas para sacar la mayor rentabilidad a las monedas virtuales. Uno de ellos ha sido un ciudadano anónimo que se ha hecho rico después de vender los bitcoins que tenía en una cuenta olvidada de hace 12 años. Esta persona que está en boca de todo el mundo ha vendido por un valor de 117 millones de dólares. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la historia de un hombre que ahora es rico tras recuperar una cuenta olvidada.

Hace unos días copó portadas de todo el mundo una historia similar protagonizada por uno de los mejores jugadores de baloncesto del mundo, Kevin Durant. El ahora jugador de Houston Rockets ha tenido unas ganancias de más de 20 millones de euros después de recuperar la contraseña de su cuenta en Coinbase, donde compró bitcoins en 2016 por valor de 100.000 dólares. La revalorización en estos años de la moneda virtual más antigua y más cotizada ha hecho un poco más millonario al americano.

Para entender estas dos historias hay que ponerse en situación. El bitcoin en 2016 tenía un valor de alrededor de 600 dólares, que es lo que gastó Kevin Durant por moneda, y en 2025 el precio de esta moneda virtual está en alrededor de 112.587,39 dólares, según el día. De aquí a final de año, los expertos hablan de una fuerte subida que puede desembocar en una bajada próxima de los precios de la criptomoneda creada en 2008 por Satoshi Nakamoto.

El hombre que es rico tras olvidar la cuenta

La historia del hombre que se ha hecho rico después de vender las monedas de una cuenta olvidada ha sido relatada por Lookonchain, una página especializada en el sector de las criptomonedas. Este medio ha informado que el ciudadano en cuestión vendió 1.000 bitcoins que tenía olvidados después de comprarlos hace 12 años por un montante total de 117 millones de dólares.

Al parecer, el inicio de esta bonita historia para el nuevo rico tiene su origen en 2013, cinco años después de la creación de esta moneda virtual, cuando compró 1.000 unidades por un valor de 847 dólares cada una. Con sus bajadas y subidas a lo largo de los años, 12 años después, este hombre ha vendido todas ellas a 117.000 dólares por unidad para sacar una suma total de 117 millones.

A whale transferred all 1,000 $BTC($116.88M) to new wallets after 12 years of dormancy. The whale received 1,000 $BTC($847K at the time) 12 years ago, when the price of $BTC was $847.https://t.co/ugNQypaX8e pic.twitter.com/Yee2Pa410l — Lookonchain (@lookonchain) September 17, 2025

«Durante esta reciente transferencia, no se registraron fluctuaciones en el mercado de bitcoin», ha informado Lookonchain sobre una operación realizada por lo que en el argot se denominan «ballenas», que son los devotos de las criptomonedas que compraron en su día y que años después son capaces de generar movimientos en el mercado con grandes ventas. A día de hoy, el mercado de las criptomonedas es tan fuerte que ni una venta de más de 100 millones ha provocado un seísmo dentro de este hábitat.