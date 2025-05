Una banda criminal usa la imagen del Rey Felipe VI como reclamo para sus estafas de criptomonedas

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha reportado este martes una nueva estafa de criptomonedas basada en una campaña de publicidad fraudulenta que utiliza la imagen del Rey Felipe VI. Se trata del último ejemplo de una vieja artimaña, llevada a cabo en redes sociales y plataformas de vídeo, en la que los criminales tratan de robar a los internautas aprovechándose de la imagen de rostros conocidos, como actores o deportistas.

En este engaño, los criminales aseguran que «los españoles ya pueden pagar sus deudas en un sólo mes». Y es bajo este lema que consiguen llamar la atención de los usuarios que, además, se ven atraídos por la imagen del Rey, lo que hace que las víctimas de este robo le den veracidad al anuncio fraudulento.

En caso de pulsar en el anuncio, se abrirá la página web de la empresa que promueve la estafa, Inmediate NextGen, que invita al usuario a invertir dinero en la plataforma. En la web se señala que un usuario que invierte 250 euros en el sitio puede conseguir unos beneficios de 2.000 euros diarios. Para empezar a facturar debe hacer clic en un enlace recogido al final de la página, que redirige al sitio fraudulento.

Una vez estén ahí, el objetivo es que las víctimas transfieran dinero a cuentas bancarias controladas por los atacantes, ingresen información financiera en formularios manipulados o, incluso, instalen un software malicioso en sus dispositivos. Normalmente, este software estaría diseñado con el objetivo de robar información personal y claves bancarias.

En caso de haber invertido dinero o compartido datos con los criminales detrás de la estafa, las autoridades recomiendan contactar con tu entidad bancaria para informar del fraude e intentar cancelar o bloquear cualquier operación. Asimismo, se deben guardar todas las pruebas de la estafa e interponer una denuncia. Finalmente, es importante contar con antivirus en el dispositivo que se utilizó al caer en el timo para poder comprobar si este ha sido infectado con código malicioso.

El pasado mes de enero salió a la luz otro caso de ciberestafa en el que Anne, una mujer francesa, dio 850.000 euros a una persona que se hacía pasar por el famoso actor de Hollywood, Brad Pitt. Para ello, el estafador utilizó una serie de fotos que modificó para poner el rostro del actor y simular que estaba enfermo en el hospital.

El timador, que comenzó a hablar a la mujer en febrero de 2023 a través de Instagram, recibió el dinero que la víctima le facilitó para operarse de un cáncer en los riñones. Según le decía el falso Brad Pitt, no tenía «acceso» a sus cuentas bancarias por culpa del complicado divorcio con Angelina Jolie, de la que el verdadero Brad Pitt finalmente se separó el pasado 30 de diciembre de 2024.

Uno de los motivos por los que Anne cayó en esta estafa es que en el momento en el que el falso actor comenzó a hablarle, ella estaba pasando un momento complicado con su marido, por lo que, según ha contado, acabó por enamorarse de la persona que estaba detrás del engaño y comenzó una «relación a distancia», según sus propias palabras.

