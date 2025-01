Estafa casi 1 millón de euros a una mujer haciéndose pasar por Brad Pitt: las fotos que utilizó para el engaño

Anne, una mujer francesa de 53 años, ha sufrido una estafa por la que ha dado casi 1 millón de euros a una persona que, a través de las redes sociales, se hizo pasar durante más de 1 año y medio por el actor Brad Pitt. Para ello utilizó una serie de fotos. En total, a la mujer le han sacado 830.000 euros.

El timador, que comenzó a hablar a la mujer en febrero de 2023 a través de Instagram, recibió los 830.000 euros que la víctima le habría facilitado para operarse de un cáncer en los riñones. Según le decía el falso Brad Pitt, no tenía «acceso» a sus cuentas bancarias por culpa del complicado divorcio con Angelina Jolie, de la que el verdadero Brad Pitt finalmente se separó el pasado 30 de diciembre de 2024.

Uno de los motivos por los que Anne cayó en esta estafa es que en el momento en el que el falso actor comenzó a hablarle, ella estaba pasando un momento complicado con su marido, por lo que, según ha contado, acabó por enamorarse de la persona que estaba detrás del engaño y comenzó una «relación a distancia», según sus propias palabras.

«Él me enviaba fotos y, cuando hacía la búsqueda en línea, no las veía. Por eso, me decía: ‘Son fotos que he hecho para ti’», ha explicado a los periodistas del programa francés Sept à Huit. Finalmente, y tras un año y medio, Anne acabó descubriendo el engaño cuando salía a la luz que Pitt había comenzado una relación con la empresaria Inés de Ramón.

Anne, que sufre una grave depresión por todo lo sucedido, está temporalmente alojada en casa de una amiga tras perder por la estafa casi todo su patrimonio, incluyendo 775.000 euros que recibió tras su divorcio. «Me pregunto por qué me eligieron a mí para hacerme mal hasta tal punto. Nunca he hecho daño a nadie en mi vida. Esas personas merecen el infierno». Además, la mujer ya ha puesto una demanda contra el estafador para poder recuperar su dinero.

Esta situación ha generado tanto revuelo en el país galo que hasta un club de fútbol, el Toulouse FC, hizo leña del árbol caído publicando en X (anteriormente Twitter) el siguiente mensaje: «Hola Anne, Brad nos dijo que estaría en el estadio el miércoles para el Toulouse-Laval. ¿Y tú? Te pasamos el enlace para que compres tu entrada». El mensaje fue borrado de forma inmediata y el club publicó una disculpa.

Éste no ha sido el único caso en el que una persona haciéndose pasar por Brad Pitt, ya que en España las autoridades han desmantelado recientemente una organización criminal que empleaba un modo de operar muy similar. Esta forma de robar es conocida como el falso Brad Pitt.

La Guardia Civil detuvo a cinco personas y bloqueó 85.000 euros de los 325.000 euros que el grupo le había robado a dos mujeres. Las víctimas, de Granada y Vizcaya, también fueron contactadas a través de perfiles falsos en las redes sociales que simulaban ser del actor. Los estafadores utilizaron plataformas de mensajería para establecer vínculos emocionales con las víctimas antes de solicitar transferencias de dinero para supuestas inversiones.

