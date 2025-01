Esto es lo que hacía la novia de Brad Pitt mientras el actor se divorciaba de Angelia Jolie

Han tenido que pasar ocho años para que Brad Pitt y Angelina Jolie lleguen a un acuerdo y firmen los papeles de su separación. Esta ruptura dejó sin aliento a los amantes de Hollywood y dio pie a muchas especulaciones. Pocos esperaban que la ex pareja protagonizase uno de los mayores escándalos de los últimos tiempos, pero ¿qué ha estado haciendo Inés de Ramón mientras el actor formalizaba su situación?

La directora de Anita Ko, una joyería presente en el mercado internacional, ha jugado un papel importante durante este proceso. Ha convencido a Brad Pitt para que dé su brazo a torcer y deje de poner resistencia a las peticiones de Angelina Jolie. Fuentes cercanas al artista aseguran que Inés «ha influido en el acuerdo final porque le dejó claro a Pitt que cerrar este capítulo era fundamental para construir una vida juntos».

Inés de Ramón y Brad Pitt estuvieron juntos en el After Party de los Premios Oscar 2022, alimentando así los rumores que había entre ellos. Sin embargo, no fue hasta su aparición en el circuito británico de Silverstone cuando se confirmó el romance. En aquel momento el actor llevaba varios años separado de Angelina Jolie, pero no conseguía llegar a un acuerdo.

Brad Pitt e Inés de Ramón, en Silverstone. (Foto: Gtres)

Los problemas entre la ex pareja de Hollywood comenzaron en 2015 y un año después confirmaron que había emprendido caminos diferentes. Cuando movilizaron a sus abogados para poder olvidarse el uno del otro se encontraron con un gran obstáculo: Châteu Miraval, una propiedad francesa que ninguno de los dos quería perder.

Brad y Angelina eran mucho más que un matrimonio, eran una sociedad que facturaba millones de euros. Invirtieron bien el dinero, pero el final del cuento fue amargo porque ninguno de los dos estaba dispuesto a reducir su patrimonio.

Inés de Ramón, el gran apoyo del actor

12 años de matrimonio y seis hijos en común no fueron motivos suficientes para que Angelina Jolie y Brad Pitt llevasen su separación con calma. Es cierto que no han entrado en la guerra de forma directa, pero los dos han mandado mensajes a través de terceros. Es ahí donde entra en juego Inés de Ramón, quien ha sabido estar en la sombra y arropar al actor hasta que se acabase la tormenta.

Brad Pitt con Inés de Lucas. (Foto. Gtres)

«Hace más de ocho años, Angelina solicitó el divorcio del señor Pitt. Ella y los niños dejaron todas las propiedades que habían compartido con el señor Pitt y desde entonces se ha centrado en encontrar la paz y la curación para su familia», ha declarado Jamen Simon, abogado de la actriz, en la revista People. Sin embargo, el entorno de Brad mantiene otra postura.

Los amigos del actor aseguran que Angelina Jolie ha aprovechado que los pequeños de la casa estaban de su lado para dar determinados pasos. La cuestión es que Brad no estaba solo, le acompañaba su novia Inés de Ramón y ese es el motivo por el que ha luchado hasta el final, tal y como informa un testigo en la citada publicación.

El ex matrimonio anunció su ruptura definitiva el 19 de setiembre del 2016 alegando «diferencias irreconciliables». Pasados unos meses la imagen de Pitt quedó dañada, pero con el paso del tiempo ha logrado recomponerse y los consejos de su actual pareja le han servido para enterrar los fantasmas del pasado.