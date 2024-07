Brad Pitt e Inés de Ramón, todo amor en la Fórmula 1

Fue el pasado mes de noviembre cuando Brad Pitt presentó oficialmente como «su novia» a Inés de Ramón, tras acudir ambos a la Gala LACMA Art + Film 2023. Entonces, los medios de comunicación apuntaron a que ambos llevaban ya un año de noviazgo y conviviendo, pues fue a finales de 2022 cuando Brad Pitt e Inés fueron vistos juntos en un concierto de Bono en Los Ángeles. «Él está feliz de vivir con ella. Pasaban mucho tiempo en la casa de Brad. Tenía sentido que ella se mudara. Su relación es seria. Esta es la primera novia de Brad desde el divorcio. No claudicó y ha valido la pena. Le encanta salir con Inés», aseguraron desde The New York Post.

Tras su sonada ruptura con Angelina Jolie en 2016, con quien todavía mantiene tensiones y acusaciones cruzadas, a Brad Pitt le han adjudicado numerosos romances. Primero se lo relacionó con las modelos Emily Ratajkowski y Nicole Poturalski, y después, con la arquitecta del MIT Neri Oxman. Sin embargo, no ha sido hasta la llegada de Inés de Ramón a la vida del actor, que se ha visto a Brad Pitt de nuevo confiado realmente en el amor.