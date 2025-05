A pesar de que fue el pasado año cuando se cumplieron 10 años de la proclamación de Felipe VI como jefe del Estado, todavía continúan celebrándose algunos actos para conmemorar esta primera década del padre de la princesa de Asturias en el trono. 10 años que han estado marcados por una intensa labor de renovación con el objetivo de que la monarquía sea una institución más cercana y transparente. El trabajo que han realizado los Reyes, apoyados en los últimos años por la princesa Leonor y la infanta Sofía -así como por la Reina Sofía-, ha sido constante y la Corona hoy no tiene nada que ver con la que era antes del relevo en el trono.

Una monarquía renovada para un tiempo nuevo, tal como el propio Felipe VI expresó en su discurso de proclamación hace ya 11 años. Una nueva etapa en la que la cercanía a los ciudadanos es una de las claves, con pasos al frente como la creación de un perfil oficial en Instagram que permite una comunicación más directa e inmediata o con la última iniciativa que se ha puesto en marcha y que resulta, sin duda, uno de los proyectos más sorprendentes organizados por la Casa del Rey.

Los Reyes Felipe y Letizia en un acto oficial. (Foto: Gtres)

La carrera popular del Rey Felipe VI

Estamos hablando de una carrera popular que tendrá lugar el próximo mes de junio, justo cuando se cumplen 11 años de la proclamación de Felipe VI. Según ha trascendido, la carrera tendrá un recorrido de 10 km por el centro de la capital y pasará por lugares simbólicos y emblemáticos. Comenzará en la Catedral de la Almudena y terminará en el Palacio Real, con una ruta que recorrerá la calle Princesa, el paseo del Pintor Rosales, la Gran Vía, el Congreso o el Banco de España, entre otras cosas.

El cartel de la carrera popular.

El monarca ha escrito un mensaje personal en la página web que se ha creado para promocionar el evento. Unas palabras en la que don Felipe ha enviado un saludo a todos los que van a participar y ha recordado la importancia del deporte en la vida de las personas: «Quiero transmitir un afectuoso saludo a todos los participantes en esta Carrera Popular X Aniversario. El deporte, como he recordado en diferentes ocasiones, es un elemento esencial en la formación del ciudadano ya que permite obtener lo mejor de uno mismo, en limpia competencia con los otros; a través de él, se aprende a colaborar y buscar el bien común pudiendo alcanzar metas que en un primer momento pudieran parecer imposibles. Por todo esto, animo a todos, corredores e instituciones a participar en este evento deportivo y espero que sea una jornada de unión y celebración».

El recorrido de la carrera popular.

Según aparece en la página oficial, esta carrera está organizada por la Federación de Atletismo de Madrid con la colaboración de la Guardia Real y la Policía Municipal de Madrid. Los jueves de la federación son los que controlarán el recorrido y estarán pendientes de los tiempos de los corredores. Todos los beneficios que se recauden irán destinados a apoyar iniciativas importantes para la federación y para la Agrupación Deportiva Marathon. El precio de la inscripción es de 15,40 euros y el tiempo máximo para realizar la prueba es de poco más de una hora (1:20 en concreto).

El rey Federico en una carrera popular. (Foto: Gtres)

La presencia de la Familia Real

Por el momento no se ha confirmado si el Rey Felipe VI u otros miembros de la Familia Real se sumarán a la prueba, aunque es de sobra conocido que doña Letizia suele correr por los jardines del Palacio de la Zarzuela, por lo que no sería extraño que se pusiera el dorsal e hiciera todo o una parte del recorrido. Para el momento de la carrera, la infanta Sofía ya habrá regresado a España tras su aventura en Gales y la princesa de Asturias también estará en nuestro país, aunque aún centrada en su formación en la Armada. También cabe la posibilidad de que no veamos a nadie de la Familia Real corriendo por las calles de Madrid, pero sí en la entrega de los premios, para felicitar a los que hagan los mejores tiempos.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Royal Run Danmark (@royalrundanmark)

Tras los pasos de Federico de Dinamarca

No se ha confirmado si esta carrera popular va a ser algo puntual o si podría convertirse en un evento que se celebre de manera recurrente. De ser así, Felipe VI estaría siguiendo la estela del rey Federico de Dinamarca, que participa todos los años en la Royal Run. Una carrera que va cambiando de escenario y en la que sí vemos a su mujer, la reina Mary, y a sus hijos demostrando su buena forma física.