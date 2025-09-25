Parece de Maisons du Monde pero es de IKEA: la mesa de comedor que le he copiado a mi amiga interiorista

Hay muebles que, aunque sean de una gran superficie como IKEA, transmiten ese aire sofisticado que solemos asociar con tiendas de diseño exclusivo o incluso con catálogos de interioristas. Y uno de esos casos es la mesa SKOGSTA, un modelo que a primera vista podría pasar por una pieza artesanal de Maisons du Monde, pero que en realidad pertenece al gigante sueco. Yo la vi primero en casa de una amiga interiorista y en cuanto me dijo que era de IKEA, no dudé en ir a por ella. Una mesa de comedor con estética robusta, acabados naturales y la mezcla perfecta entre lo industrial y lo cálido que hace que encaje tanto en un comedor moderno como en un ambiente más clásico.

El diseño juega un papel fundamental: patas negras de acacia maciza con refuerzos cruzados y un tablero amplio, también de acacia, que muestra las vetas propias de la madera. Esa irregularidad natural convierte cada mesa en una pieza única, algo que los interioristas valoran especialmente porque huye de la uniformidad. No es sólo un mueble para comer, es un punto de encuentro en el hogar. Por otro lado, la resistencia de la SKOGSTA no es un añadido cualquiera, forma parte de su diseño. De hecho, IKEA la ha probado incluso en restaurantes, donde el uso es mucho más intenso que en casa, y aun así responde sin problema. Eso ya da bastante tranquilidad. Y si a todo esto le sumas que cuesta 449 euros, el resultado es una mesa que no sólo luce bien en cualquier comedor, también cumple con lo que se espera de ella, de modo que si deseas conocer más, te ofrecemos ahora todos los detalles.

La mesa de IKEA que elegiría cualquier interiorista

Lo primero que llama la atención de la mesa SKOGSTA de IKEA es su superficie de acacia maciza, un material que no sólo es bonito, sino también muy resistente. La acacia se caracteriza por su veteado inconfundible y sus tonalidades cálidas que tienden a oscurecerse con el tiempo, dándole aún más personalidad. No hay dos mesas iguales, porque cada tablero parece contar con su propio dibujo o diseño. Esta cualidad le da un aire auténtico que resulta difícil de encontrar en muebles de producción masiva y de ahí que muchos interioristas la elijan incluso para su casa.

Diseñada para durar

De hecho, no es raro que un interiorista recomiende esta mesa para quienes buscan piezas sólidas y que aguanten el ritmo de la vida diaria. La SKOGSTA no se inmuta ante un uso intenso: resiste rayones, soporta la humedad y mantiene su firmeza incluso con el paso de los años. El detalle de las patas cruzadas no es solo decorativo, aporta estabilidad y hace que pueda usarse sin miedo a tambalearse, incluso cuando se reúne a ocho comensales alrededor.

Un diseño versátil que combina con todo

Otro de los puntos fuertes es su capacidad para adaptarse a distintos estilos decorativos. Con sillas negras, como las de la misma serie SKOGSTA, crea un conjunto armónico y sobrio. Si se combina con las sillas NORDVIKEN, más tradicionales, aporta un aire elegante. Y con las BERGMUND tapizadas, se consigue un comedor acogedor y sofisticado. Esta versatilidad hace que encaje igual de bien en un piso urbano de estilo nórdico que en una casa de campo con toques rústicos.

Comodidad para seis u ocho comensales

Las medidas (235×100 cm) convierten a esta mesa en una aliada perfecta para quienes disfrutan recibiendo visitas. Es lo bastante amplia para seis personas cómodas, pero también admite hasta ocho sin problema. Ese espacio extra evita las cenas apretadas y favorece la sensación de amplitud, algo muy valorado en los comedores familiares. Incluso se presta a otros usos: desde trabajar con el portátil hasta convertirse en la mesa de apoyo para manualidades, juegos de mesa o tardes de estudio.

Pequeños gestos que alargan su vida

La SKOGSTA no sólo entra por los ojos, también está pensada para que aguante el uso del día a día. IKEA aconseja poner a esta mesa los protectores de suelo FIXA en las patas, así evitas las rayaduras típicas en parqué o suelos delicados. El cuidado es sencillo, nada de rutinas complicadas: un paño húmedo y después otro seco, y la mesa queda lista. Si surge alguna mancha más difícil, una esponja suave con un poco de jabón lo soluciona rápido. Con esos gestos básicos, esta mesa puede durar muchos años en buen estado y seguir siendo el centro de todas las reuniones.

Lo que más sorprende de esta mesa de IKEA, es cómo consigue dar ese aire de mueble de autor sin que el precio se dispare. Cuesta 449 euros, pero visualmente podría pasar por una pieza de alta gama. Esa mezcla de diseño atemporal, materiales nobles y robustez es la razón por la que tantos interioristas la incluyen en sus proyectos. Es una mesa que transforma un comedor de manera instantánea: aporta carácter, elegancia y personalidad sin necesidad de gastar más de la cuenta.