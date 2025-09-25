Muere un motorista de 55 años en un accidente con un coche en Menorca

Las carreteras de las islas se cobran una nueva víctima mortal. Un trágico accidente de tráfico ocurrido en la mañana de este jueves en la carretera ME-24, a la altura de la rotonda de Cala en Bosc, ha dejado un fallecido y una mujer herida de diversa consideración. La colisión, que tuvo lugar en torno a las 06:50 horas, involucró a una motocicleta y un turismo, según informó el Servei d’Atenció Mèdica Urgent (SAMU 061) en un comunicado.

El motorista fallecido es un hombre de 55 años que murió en el acto debido al fuerte impacto recibido. Según las primeras hipótesis de la investigación, a cargo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, tras el impacto salió despedido más de diez metros cayendo el cuerpo sobre el asfalto. Un dato a tener presente es que debido a la colisión, la motocicleta en la que viajaba se incendió y por ese motivo también se detectaron graves quemaduras en gran parte de su cuerpo. A su llegada, los servicios sanitarios confirmaron que el conductor ya no presentaba signos vitales y que las lesiones que presentaba eran incompatibles con la vida. Lo único que pudieron hacer los facultativos desplazados hasta el lugar fue certificar su muerte.

En el mismo accidente resultó herida una mujer de 28 años, pasajera del coche implicado, que fue atendida por una unidad de Soporte Vital Avanzado y trasladada con heridas de carácter leve al Hospital Juaneda de Ciutadella. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Ciutadella, Guardia Civil, Bombers de Menorca y al menos dos ambulancias medicalizadas que se encargaron de atender la emergencia y regular el tráfico en la zona.

Por el momento se desconocen las causas del siniestro mortal y los agentes de la Benemérita se han hecho cargo de la investigación del suceso. Se trata del primer fallecido en accidente contabilizado en Menorca en lo que llevamos de año.