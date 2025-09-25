Estas son las ofertas de Dyson que están arrasando en septiembre: ¡Corre que vuelan!

Estamos de lleno en septiembre y nada mejor que afrontar de nuevo la rutina con las ofertas de la vuelta al cole de Dyson. El gigante de la tecnología ha lanzado una gran promoción con las famosas aspiradoras sin cable Dyson en oferta, los auriculares OnTrac y donde tampoco falta el Dyson Airwrap con descuento.

Hasta el 6 de octubre, las ofertas de Dyson de septiembre llegan pisando fuerte. Todas las categorías principales gozan de grandes descuentos que llegan a superar el 35%, o lo que es lo mismo, precios con rebajas de más de 400€.

Descubre todas las ofertas de vuelta al cole de Dyson

Hay muchos productos que se convertirán en tus imprescindibles este otoño. ¿Quieres ver cuáles son los mejores descuentos de Dyson en la vuelta al cole 2025? Te traemos 6 ofertas con hasta 450€ de descuento.

La estrella de las aspiradoras sin cable de Dyson. El modelo Dyson V15 Detect es perfecto si tienes mascotas en casa, ya que evita enredos, y además detecta la suciedad oculta. Se puede convertir en aspirador de mano gracias a sus accesorios, detecta el polvo para ajustar la potencia en tiempo real y tiene una autonomía de una hora.

Perfecta para la casa, el coche, las cortinas y los muebles, esta aspiradora sin cable de Dyson está en oferta por 599 € en lugar de los casi 800 € que suele costar.

Comprar en Dyson por (799) 599€

Si prefieres que limpien por ti, el robot aspirador Dyson 360 Vis Nav es tu amigo. Es un robot que mapea con mucha precisión y se mueve sin colisiones, pudiendo programarlo como quieras desde el teléfono móvil. Además, cuenta con un tubo lateral con el que abarca mucho más, pudiendo llegar incluso a los bordes.

Seguimiento total de la limpieza de casa, autonomía para viviendas grandes y un descuentazo de 450 € con las rebajas de Dyson. ¿Qué más se le puede pedir?

Comprar en Dyson por (1.299) 849€

Se habla mucho de aspiradores sin cable, pero, ¿y fregonas eléctricas? La aspiradora fregona WashG1 de Dyson es la prueba fehaciente de que no solo existen, sino que además son comodísimas. Tiene dos rodillos que eliminan mucho mejor las manchas tanto secas como húmedas, y que se limpian entre ellos automáticamente, depósito que guarda la suciedad y una autonomía de 35 minutos.

Perfecta para todo tipo de suelos, la puedes conseguir por menos de 450 € (frente a los 699 € que cuesta), con esta promoción de descuentos de Dyson.

Comprar en Dyson por (699) 449€

Tu hogar se puede convertir en una peluquería con herramientas de pelo como esta. El moldeador de pelo Dyson Airwrap i.d. es un todo en uno que alisa, riza, seca, ondula y moldea como quieras, siempre cuidando el pelo y con un manejo de lo más intuitivo. Tiene tantos cabezales que no necesitarás ir a la peluquería en absoluto.

Además de todo esto, el Dyson Airwrap tiene un descuento de 100 € gracias a las promociones de otoño de la marca. ¡A por él!

Comprar en Dyson por (549) 449€

En caso de que no quieras tantas cosas y prefieras algo más directo, puedes optar por la plancha de pelo Dyson Corrale. Una solución que cuida mucho más del pelo gracias a sus placas de cobre flexibles, y que además evita el encrespamiento. Aunque lo más curioso es que… ¡funciona sin cable!

Viene acompañada de una funda de viaje y base de carga. ¿La quieres? Pues ahora mismo, la Dyson Corrale forma parte de las rebajas de otoño de la marca y te la puedes llevar por 349 € gracias al descuento de 100 € que tiene. ¿Te animas?

Comprar en Dyson por (449) 349€

El sonido se puede llevar a todas partes, pero si se hace con unos auriculares de calidad, y sin cable, mejor. Los auriculares Dyson OnTrac ofrecen exactamente eso. Son inalámbricos, con cancelación de ruido y comodísimos gracias a su diadema acolchada y ajustable. Tienen un sonido de primera, una ergonomía perfecta y una autonomía que da para horas y horas de música o llamadas.

Además de todo esto, los auriculares Dyson OnTrac tienen su precio rebajado a menos de 350 € frente a los 500 € que suelen costar y vienen con funda de transporte.

Comprar en Dyson por (449) 349€

Porque la vuelta al cole también puede ser más fácil con esta marca. Aprovecha ya estos grandes descuentos de Dyson, porque traen los mejores precios de todo 2025.

