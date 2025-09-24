Incertidumbre en España por lo que va a pasar con el huracán Gabrielle: la AEMET dicta sentencia

La AEMET dicta sentencia y lo hace con la mirada puesta a lo que va a pasar con el huracán Gabrielle en España. Nuestro país se prepara para recibir la llegada de una serie de fenómenos poco comunes que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Sin duda alguna, tocará estar muy pendientes de algunos cambios que pueden afectarnos de lleno, en especial si tenemos en cuenta que hay un huracán de por medio que parece que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Son días de cambios para los que debemos estar preparados.

Este otoño nos está dejando algunos datos que pueden acabar siendo los que nos marcarán y darán más de una sorpresa inesperada. Es momento de saber en todo momento qué es lo que puede pasar en unos días en los que el mal tiempo puede acabar instaurándose. Lo que está por llegar es un marcado giro de guion que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca con algunas novedades que pueden ser claves para hacer planes en estos días que tenemos por delante.

Los expertos de la AEMET dictan sentencia

La realidad es que estamos viviendo un otoño de esos en los que nos costará creer todo lo que está por llegar. Vivimos unos días en los que el descenso de las temperaturas ha acabado siendo una constante, para lo que quizás no estaremos del todo preparados en estos días que hasta la fecha nunca imaginaríamos.

La sentencia de los expertos de la AEMET está dictada, en especial en estos días en los que quizás deberemos empezar a ver llegar una oleada de cambios destacados que nos sumergirán de lleno en esta estación del año que suele ser de plena inestabilidad y de cambios bruscos.

Es momento de apostar claramente por un giro radical que puede acabar marcando unos días en los que todo puede ser posible. Empezando por una situación de plena inestabilidad que nos sumergirá de lleno en un cambio que puede ser esencial en estos próximos días. Será el momento de conocer qué es lo que puede pasar en esta parte del país.

Son días de visualizar una serie de novedades que pueden acabar marcando una diferencia importante y que podría convertirse en una dura realidad en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Lo que va a pasar con el huracán Gabrielle genera incertidumbre en España

España se prepara para vivir unos días en los que los efectos del huracán Gabrielle se pueden hacer notar. Los expertos de la AEMET no paran de actualizar una previsión del tiempo que estamos viendo llegar a toda velocidad de una manera que quizás nos costará creer en estas próximas jornadas.

Los expertos de la AEMET nos advierten de que: «En la Península y Baleares se prevé la influencia de un centro de bajas presiones situado en Francia, el paso de una vaguada fría hacia el este peninsular y la entrada de aire subtropical, húmedo y cálido, por el sur, sudeste y Baleares. Así, desde primeras horas, se esperan precipitaciones débiles en el este con probabilidad de que sean localmente fuertes durante la primera parte del día en litorales de Cataluña. No se descarta precipitaciones débiles en el norte de Baleares y lluvias o lloviznas débiles en Melilla y en el Cantábrico más oriental. Se esperan nubes medias y altas en la mitad sudeste desplazándose a Baleares, con nubes bajas matinales en zonas de los tercios norte y este, así como nubes de evolución en el Pirineo, fachada oriental y tercios sudeste y sur. Con un amplio margen de incertidumbre, durante el día pueden darse chubascos y/o tormentas en Alborán y, ya por la tarde, en sierras del tercio sur peninsular. Afectarán también al nordeste y Baleares, sin descartar que sean localmente fuertes, así como a la Ibérica oriental y litorales de la Comunidad Valenciana. En Canarias intervalos nubosos con precipitaciones débiles en las islas montañosas. Probables bancos de niebla matinales en interiores de los tercios norte y este, más extensos en el alto Ebro y nordeste de la meseta Norte».

Siguiendo con la misma previsión: «Temperaturas máximas en ligero ascenso generalizado excepto en el noreste de Cataluña donde se producirán ligeros a moderados descensos. El aumento será más acusado en áreas de la mitad norte peninsular. Mínimas con aumentos en zonas dispersas de la Península, sin grandes cambios en el resto. Heladas débiles en el Pirineo y dispersas en otras montañas del tercio norte. Soplarán vientos moderados del este en litorales del Cantábrico occidental y del área mediterránea sur, con levante moderado en Estrecho. Moderados, de tramontana en Ampurdán y, al principio, cierzo en el bajo Ebro. Flojo variable en el resto peninsular. En Canarias alisio entre flojo y moderado».

Las lluvias pueden ser un problema en Cataluña: «Probabilidad de precipitaciones localmente fuertes durante la primera parte del día en litorales de Cataluña».