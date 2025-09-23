Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo el Atlético de Madrid - Rayo Vallecano de la Liga Este Atlético de Madrid - Rayo corresponde a la jornada 6 de la Liga y se jugará en el Metropolitano El Atlético necesita lograr la victoria después de sufrir otro pinchazo el fin de semana

El Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano se ven las caras en el Metropolitano en este derbi madrileño que corresponde a la jornada 6 de la Liga. Ambos conjuntos están con la necesidad de ganar este choque, ya que sólo han conseguido ganar un encuentro en este primer tramo de temporada. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este duelo.

Cuándo se juega el Atlético de Madrid – Rayo Vallecano: horario del partido de la Liga

El Atlético de Madrid recibe la visita del Rayo Vallecano en el Metropolitano para jugar el partido que corresponde a la jornada 6 de la Liga. Los rojiblancos no están teniendo el arranque de curso deseado y sólo han sido capaces de ganar un encuentro hasta el momento, ya que este pasado fin de semana volvieron a pinchar, esta vez frente al Mallorca. Además, en este no será el único derbi de estos días, ya que el próximo sábado es su eterno rival, el Real Madrid, el que irá al feudo colchonero para pelear en un choque apasionante.

A qué hora se juega el Atlético de Madrid – Rayo Vallecano de Liga

La Liga ha programado este vibrante Atlético de Madrid – Rayo Vallecano de la jornada 6 del campeonato nacional español para este miércoles 24 de septiembre. El horario escogido por el organismo que preside Javier Tebas fue el de las 21:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre las aficiones, por lo que no se espera ningún tipo de problemas y de esta manera arrancaría el choque con total puntualidad en el Metropolitano.

Dónde ver en directo por TV online gratis el partido Atlético de Madrid – Rayo Vallecano

Uno de los medios de comunicación que adquirió una parte de los derechos televisivos para emitir diferentes partidos del campeonato nacional en exclusiva en nuestro país fue Movistar+. Este Atlético de Madrid – Rayo Vallecano que corresponde a la jornada 6 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago Movistar la Liga. Hay que recordar que este canal está dentro del paquete que incluye el fútbol español y es por ello que deben contratarlo para disfrutar de todo lo que suceda en el Metropolitano.

Además, todos aquellos aficionados del cuadro colchonero, del conjunto de la franja en el pecho y amantes del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Atlético de Madrid – Rayo Vallecano de la jornada 6 de la Liga mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como por su página web accediendo a ella con un ordenador de manera sencilla.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás diariamente la mejor información sobre el campeonato liguero y también sobre la actualidad del cuadro colchonero, como la previa de este derbi madrileño. Una vez acabe este Atlético de Madrid – Rayo Vallecano de la jornada 6 de la Liga publicaremos la crónica y también compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en el Metropolitano.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlético de Madrid – Rayo Vallecano

Aquellos aficionados de los conjuntos madrileños que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online el Atlético de Madrid – Rayo Vallecano de la jornada 6 de la Liga tienen la posibilidad de escuchar el derbi por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, RNE o la Ser conectarán con el Metropolitano para contar minuto a minuto todo lo que esté ocurriendo en este partidazo.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Atlético de Madrid – Rayo Vallecano

El Estadio Metropolitano, situado en el distrito de San Blas – Canillejas, será el escenario donde se celebrará este apasionante Atlético de Madrid – Rayo Vallecano correspondiente a la jornada 6 de la Liga. Este campo se convirtió en la casa de los rojiblancos en 2017, mismo año en el que dejaron el mítico Vicente Calderón. Además, tiene capacidad para acoger a 70.000 espectadores y se espera un ambientazo en este recinto deportivo que ha sido seleccionado como una de las sedes para el Mundial de 2030 que España organizará junto a Portugal y Marruecos.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF designó al colegiado Alejandro José Hernández Hernández para que impartiese justicia en el derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano de la jornada 6 de la Liga. A los mandos del VAR actuará Daniel Jesús Trujillo Suárez, por lo que será el responsable de revisar todas las acciones polémicas que se produzcan para, si es necesario, advertir a su compañero y recomendarle que vaya a mirar la jugada al monitor que estará instalado entre los dos banquillos del Metropolitano.