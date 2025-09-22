Oxígeno para Simeone: vuelven Álex Baena…y Giménez

Oxigeno para Simeone: vuelven Álex Baena y Josema Giménez, que se han reincorporado hoy a los entrenamientos. El defensor uruguayo jugó su último partido ante Seattle Sounders el pasado 20 de junio, hace más de tres meses, y de momento tiene por delante un periodo indeterminado de adaptación siempre, por supuesto, que no vuelva a recaer. En cuanto al almeriense, podría tener algunos minutos el miércoles ante el Rayo, aunque su objetivo es estar el sábado en el derbi ante el Real Madrid.

La vuelta de Álex Baena, cuya trayectoria en el Atlético se resume a 68 minutos jugados en la primera jornada ante el Espanyol, se espera como agua de mayo porque estaba llamado a ser el jugador diferencial de la plantilla junto a Julián Álvarez. El ex del Villarreal, que sufrió una apendicitis aguda cuando se había recuperado de su lesión muscular, se ha perdido cuatro partidos de Liga y uno de Champions, pero en condiciones normales ya debería entrar en dinámica, lo que permitirá al Cholo utilizar otras variantes en ataque, como la de situar a Nico González como acompañante de Julián en la punta.

También a Giménez se le espera con los brazos abiertos porque el rendimiento defensivo del equipo está siendo nefasto, pero en su caso sí que se va a ir con pies de plomo ya que, dados los antecedentes, o se le protege al máximo o no va a tardar en sufrir otro problema muscular, algo recurrente desde que está en el Atlético de Madrid. El año pasado jugó con más o menos regularidad, aunque en el tramo final empezó a caer y el Mundial de clubes ya fue su sentencia definitiva.

Con la recuperación de Álex Baena y Giménez, a Simeone aún le quedan en la enfermería dos de los fichajes de este verano, el centrocampista estadounidense Johnny Cardoso y el media punta argentino Thiago Almada. A éste se le espera muy pronto, pero al ex del Betis le queda todavía algún tiempo por delante.