Dónde ver el Betis - Nottingham Forest: horario y canal de televisión para ver por TV en directo el partido de Europa League.

El Real Betis se estrena en esta edición de la Europa League recibiendo al Nottingham Forest en el Estadio de La Cartuja. Los pupilos de Manuel Pellegrini llegaron el año pasado a la final de la Conference y este curso esperan seguir ese camino, aunque saben que no será nada fácil, pero todo pasa por arrancar con una victoria en esta jornada 1 de la fase de liga de la competición de plata del fútbol continental. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver este partidazo que disputarán los de Heliópolis.

Cuándo se juega el Real Betis – Nottingham Forest: horario del partido de la Europa League

El Real Betis recibe la visita del Nottingham Forest en el Estadio de La Cartuja en el partido que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Europa League. El conjunto verdiblanco que dirige Manuel Pellegrini buscará arrancar con buen pie en la competición de plata del fútbol europeo y tratará de hacerlo con una victoria que sería importantísima ante un conjunto histórico de la Premier League, ya que hay que recordar que esta entidad tiene dos Champions League en su palmarés.

A qué hora se juega el Real Betis – Nottingham Forest de la Europa League

La UEFA ha programado este apasionante Real Betis – Nottingham Forest de la jornada 1 de la fase de liga de la Europa League para este miércoles 24 de septiembre. El horario escogido por el organismo europeo que preside Aleksander Ceferin fue el de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo debe transcurrir con total normalidad en la previa sin incidencias entre los aficionados para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla.

Dónde ver en directo por TV online gratis el partido Real Betis – Nottingham Forest

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos que se jugarán en este apasionante torneo de plata del fútbol europeo. Este Real Betis – Nottingham Forest que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Europa League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones. Hay que recordar que este canal es de pago y habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que suceda en las tres competiciones del viejo continente.

Además, todos aquellos hinchas del conjunto verdiblanco y amantes de los torneos europeos en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Real Betis – Nottingham Forest de la jornada 1 de la fase de liga de la Europa League mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este operador también tiene su página web para acceder con un ordenador de manera cómoda.

Por otro lado, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre lo que suceda en la jornada 1 de la fase de liga de la Europa League, donde estaremos prestando especial atención a los verdiblancos y al Celta, que juega el jueves. Publicaremos la crónica del Real Betis – Nottingham Forest cuando acabe el choque en el Estadio de La Cartuja y las reacciones importantes que se produzcan en Sevilla.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Betis – Nottingham Forest

Todos aquellos hinchas del cuadro verdiblanco que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online el Real Betis – Nottingham Forest de la jornada 1 de la fase de liga de la Europa League podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Estadio de La Cartuja para contar todo lo que esté sucediendo en la ciudad andaluza.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Real Betis – Nottingham Forest

El Estadio de La Cartuja, situado en la ciudad de Sevilla, será el escenario donde se dispute este Real Betis – Nottingham Forest que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Europa League. Este campo se inauguró en 1999 y tiene capacidad para acoger a 70.000 espectadores. Este recinto deportivo está siendo la casa del conjunto verdiblanco mientras se producen las obras en el Benito Villamarín y en los últimos años se ha convertido en un referente en nuestro país, ya que ha acogido las últimas ediciones de la Copa del Rey.

La UEFA ha designado al colegiado alemán Sascha Stegemann para que imparta justicia en este Real Betis – Nottingham Forest de la jornada 1 de la fase de liga de la Europa League. Su compatriota Sören Storks será el responsable en el VAR, donde estará revisando todas las acciones polémicas que se produzcan para, si lo considera oportuno, avisar a su compañero y recomendarle así que vaya a mirar la jugada a la pantalla que estará situada en la banda del Estadio de La Cartuja.