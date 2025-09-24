La novedad de Mercadona que soluciona tus cenas en menos de 10 minutos: apta para personas con SIBO

Hay días en los que la cena se convierte en un reto. No es sólo por el cansancio acumulado o la falta de ideas, sino porque quienes siguen una dieta restrictiva por salud, como las personas con SIBO, celiaquía o intolerancias varias, saben que no todo vale. Lo que para unos es una cena rápida sin complicaciones, para otros puede ser un verdadero quebradero de cabeza. Por eso, cuando aparece un producto seguro, sabroso y fácil de preparar, la noticia corre como la pólvora y más si se trata de una novedad para las cenas de Mercadona.

Se trata de unos gnocchi tricolor sin gluten que están gustando mucho y que muchos nutricionistas recomiendan como una de las mejores cenas de Mercadona para quienes siguen una dieta estricta. No sólo por lo que llevan (o más bien, por lo que no llevan), sino por lo fáciles que resultan de incorporar al menú. En un minuto están listos si los hierves, y si prefieres la freidora de aire, en ocho minutos tienes una cena resuelta sin complicaciones. Lo mejor de todo es que no hablamos de un producto exclusivo o caro, sino de algo accesible: 1,75 euros por bandeja. Y sí, además de bonitos a la vista, estos gnocchi están pensados para cuidar bien de tu alimentación. Porque no se trata sólo de evitar el gluten o los FODMAP: se trata de volver a disfrutar comiendo, incluso con pautas estrictas. Y eso, para muchos, ya es un pequeño milagro.

La novedad de Mercadona que soluciona tus cenas

Encontrar algo sabroso, rápido y seguro para quienes conviven con el SIBO (sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado) puede ser todo un reto. Y es que las restricciones son muchas: nada de cebolla, ni ajo, ni salsas pesadas, y por supuesto, adiós a los alimentos que fermentan o inflaman. Lo que queda suele ser repetitivo y, en muchos casos, insípido. Por eso ha llamado tanto la atención este nuevo producto para las cenas de Mercadona que no deja de ser una propuesta sencilla y a la vez, eficaz.

Los gnocchi tricolor sin gluten están elaborados a base de puré de patata, con pequeños toques de espinaca, acelga y tomate deshidratado. Lo suficiente para darles color y un aspecto más apetecible, pero sin que los ingredientes añadidos interfieran en la digestión. La clave está precisamente en esa proporción: mínima, pero eficaz. No fermentan, no hinchan, y son aptos para muchas personas que siguen pautas bajas en FODMAP. Según expertos como la nutricionista María de Lluc, se trata de una opción válida para fases más avanzadas del tratamiento del SIBO, cuando la dieta ya permite cierta apertura.

Preparación rápida y sin complicaciones

Otro punto a favor es la facilidad con la que estos gnocchi pueden prepararse. Basta con hervirlos un minuto o meterlos en la freidora de aire durante ocho. No requieren de elaboraciones complejas ni de una gran planificación. Esto, para muchas personas que deben cocinar aparte del resto de la familia, o que llegan tarde a casa sin ganas de experimentar con la cocina, supone un alivio.

Eso sí, no todo vale. Tal como advierten muchos profesionales de la nutrición digestiva, la clave para que este plato funcione bien está en cómo lo acompañamos. Ni salsas con nata, ni bases con cebolla o ajo, que son enemigos directos de las digestiones sensibles. Lo ideal es optar por ingredientes ligeros, seguros y conocidos: aceite de oliva virgen extra, calabacín salteado, zanahoria hervida o incluso un toque de albahaca fresca.

No apto para todas las fases del SIBO

Eso sí, no es un producto para todo el mundo ni para cualquier momento. Si estás en una fase muy estricta del tratamiento del SIBO, lo más probable es que todavía no sea el momento de incluir este tipo de alimentos, por muy suaves que parezcan. Al principio, cualquier detalle puede sentar mal, y forzar antes de tiempo no suele acabar bien. Lo recomendable, como siempre, es ir paso a paso y consultar con alguien que conozca bien tu caso.

Pero si ya has pasado lo más duro y puedes permitirte un poco más de variedad, estos gnocchi pueden ser una gran ayuda. No sólo porque están pensados para sentar bien, sino porque devuelven algo que a veces se pierde con tanta restricción: la sensación de estar comiendo algo normal. Algo que apetece, que se prepara en un momento y que no viene seguido de molestias. Después de semanas o meses de platos monótonos, eso se agradece más de lo que parece.