Los relojes deportivos ya son historia: el sustituto de los smartwatch ya está aquí y es superventas en Decathlon

Los relojes deportivos y los smartwatch llevan años acompañando a deportistas, aficionados al fitness y personas que buscan cuidar su salud con tecnología en la muñeca. Pero esa hegemonía parece llegar a su fin tras la llegada de los anillos inteligentes, un dispositivo que se está ganando la confianza de los usuarios gracias a su discreción, comodidad y precio accesible. En Decathlon, uno de los modelos más buscados es el Prixton Orbyt Touch, disponible en varias tallas y que ya figura entre los más vendidos en su categoría.

Este anillo inteligente rompe con la idea de que para controlar la salud y la actividad diaria es necesario llevar un reloj como tal. Su formato minimalista lo convierte en un accesorio ligero y elegante que pasa desapercibido en la mano. Sin embargo, lo importante está en su interior, pues el Prixton Orbyt Touch que vende Decathlon es capaz de monitorizar aspectos clave del día a día como la frecuencia cardíaca, los pasos, la calidad del sueño e incluso el nivel de oxígeno en sangre. Todo esto, en un dispositivo que no pesa ni ocupa lo que un reloj y que puede usarse cómodamente en cualquier situación, ya sea en la oficina, en una cena o entrenando en el gimnasio.

Uno de los puntos fuertes de este modelo de Prixton es su pantalla táctil integrada, que permite consultar información básica de manera rápida sin necesidad de sacar el móvil. Aunque no ofrece el despliegue visual de un smartwatch, su sencillez es parte de la fórmula que conquista a los usuarios. Además, su diseño moderno, disponible en color negro y en diferentes tallas (de 18,3 a 20,8 mm), hace que pueda adaptarse tanto a hombres como a mujeres sin problemas de estilo ni ajuste.

Anillo inteligente Prixton Orbyt Touch en Decathlon

El precio es otro de los grandes atractivos. Mientras que un reloj deportivo de gama media puede superar fácilmente los 200 o 300 euros, el Prixton Orbyt Touch está a la venta en Decathlon ahora por 34,99 euros, con algo más de un 10% de descuento con respecto a su precio original. A esto se suma que no exige un mantenimiento complicado, pues su batería ofrece varios días de autonomía y se carga de manera sencilla, algo que contrasta con los relojes inteligentes, que en la mayoría de los casos requieren recarga diaria.

En cuanto a conectividad, el Orbyt Touch se sincroniza con el móvil a través de Bluetooth, lo que abre la puerta a integrar todos los datos en aplicaciones de salud y deporte. De esta manera, el usuario puede llevar un seguimiento completo de su evolución en el tiempo y disponer de informes claros sobre su actividad física y su bienestar general. La comodidad es otro factor decisivo. Dormir con un reloj puede resultar incómodo para muchas personas, sobre todo si se trata de modelos robustos o con correas de silicona que aprietan. Lo mismo ocurre durante la práctica deportiva. Mientras que un reloj puede molestar en ejercicios de fuerza o en deportes de contacto, el anillo se adapta sin problema alguno.