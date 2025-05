Desde que llevo este reloj deportivo todos me preguntan si es un Apple Watch: cuesta menos de 50 euros y es de Sprinter

Los dispositivos inteligentes están cada vez más presentes en nuestra vida diaria. No es raro ver a personas pendientes de su smartwatch para revisar notificaciones, medir sus pasos, controlar su ritmo cardíaco o simplemente comprobar la hora. El problema es que muchos de estos relojes, especialmente los de marcas reconocidas como Apple o Samsung, tienen precios elevados que no todos están dispuestos o pueden pagar.

Por eso, cuando aparece una alternativa estética y funcional por un precio muy inferior, llama mucho la atención y las ventas se multiplican. Y ese es el caso del reloj deportivo FILA F49, disponible en Sprinter por menos de 50 euros, concretamente por 47,99€, un producto que ha sorprendido por su diseño elegante y prestaciones más que interesantes.

A simple vista, este reloj deportivo recuerda muchísimo al Apple Watch. Su caja rectangular con esquinas redondeadas, la pantalla táctil a color y la correa de silicona intercambiable generan un aspecto moderno y sofisticado que puede confundir a más de uno. Pero la verdadera sorpresa viene cuando descubres que cuesta solo 47,99 €, un precio que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan funcionalidad y estilo sin hacer un gran desembolso.

Más allá del diseño, el reloj deportivo Fila F49 cumple con todo lo que se espera de un reloj inteligente para el día a día. Viene equipado con monitor de frecuencia cardíaca, contador de pasos, registro de calorías, seguimiento de sueño y control de actividades deportivas. Es compatible tanto con Android como con iOS, lo que permite sincronizarlo fácilmente con el móvil y recibir notificaciones de llamadas, mensajes y aplicaciones como WhatsApp o Instagram. También permite controlar la música del teléfono y utilizar funciones como cronómetro, alarma o modo «no molestar».

Otro punto fuerte es su autonomía. A diferencia de otros relojes más caros que deben cargarse casi a diario, el Fila F49 aguanta varios días con un uso normal. Esto se traduce en mayor comodidad, sobre todo para quienes prefieren no estar pendientes constantemente del cargador. Además, su resistencia al agua lo hace adecuado para su uso durante entrenamientos intensos o bajo la lluvia, aunque no está diseñado para inmersiones prolongadas.

Por supuesto, no se puede pedir que iguale las prestaciones de un Apple Watch Series 9 o un Galaxy Watch 6. No tiene GPS integrado ni permite responder llamadas directamente desde el reloj, y algunas funciones avanzadas de salud no están disponibles. Pero si lo que buscas es una alternativa asequible, con buen diseño y lo esencial para el día a día o el deporte, este modelo de Fila cumple con creces. Muchas personas simplemente quieren monitorear su actividad física, recibir notificaciones sin sacar el móvil del bolsillo y llevar un reloj bonito en la muñeca. En ese sentido, el Fila F49 vendido por Sprinter es una apuesta segura.

Características del reloj deportivo Fila F49: