Audiencias de ayer, martes 23 de septiembre, de ‘El Hormiguero’, ‘La Revuelta’ y ‘Supervivientes’

Las audiencias de ayer, miércoles 24 de septiembre, traen buenas noticias para Telecinco, especialmente para Supervivientes All Stars. El espacio hondureño ha conseguido que la Tierra de nadie, su gala de los martes, comienzo a superar el 17 %, datos que suele conseguir en su edición de primavera, pero que esta vez no estaba logrando. Queda claro que con el paso de las semanas y la bajada de las temperaturas, la audiencia prefiere quedarse en casa y ver la televisión. De esta manera, el espacio de Mediaset ha destacado sobre otras ofertas como El Hormiguero, La Revuelta y un nuevo capítulo de la serie Renacer.

La gala presentada por Jorge Javier Vázquez se lleva el 17,8 % de la audiencia, lo que se traduce 1.042.000 espectadores de media, pendientes de las novedades de los concursantes. Esto supone una subida de 2,1 puntos respecto a la semana pasada, dándole una alegría a Telecinco, que sigue en pleno proceso de reestructuración de su parrilla. Poco a poco, el programa hondureño está recuperando a sus fieles, que hacen que cada año la edición sea imbatible en audiencias y que sea el programa de mayor éxito de la televisión en nuestro país.

En su batalla, Supervivientes consigue dejar muy lejos a una nueva entrega de Late Xou. El programa de Marc Giró no puede ni tan siquiera pensar en liderar, ya que se queda a casi seis puntos de diferencia, logrando un 11,9 % y 920.000 espectadores.

La que tampoco puede pensar en ningún caso en liderar es la serie turca Renacer, aunque mantiene a su público fiel de cada semana. El capítulo de esta este martes logra una audiencia del 10,3 % y 703.000 espectadores. El resto de ofertas se quedan ya bastante lejos: Código 10, en Cuatro logra un 6,1 % y 362.000 espectadores; mientras Tesoro o cacharro cae de forma estrepitosa en laSexta en su segunda semana con un pobre 3,3 % y 259.000 espectadores.

‘La Revuelta’ recorta distancias con ‘El Hormiguero’

El programa de Pablo Motos sigue haciendo pleno de victorias en las últimas semanas, pero deja que su rival se acerque. El de Requena se mantiene en sus datos del lunes al firmar un 14,9 % y 1.760.000 espectadores. Por su parte, David Broncano Broncano y los suyos suben casi un punto al conseguir un 12,6 % 1.476.000 televidentes.

En el mal llamado access prime time, que en realidad se ha convertido en el horario de máxima audiencia de la televisión, el primer tramo de la gala de Supervivientes se queda en tercera posición con 8,2 % y 968.000 espectadores. Mientras, First Dates sigue con su recuperación en su regreso a Cuatro y logra seducir al 7,3 % y 868.000 espectadores, dejando atrás a El Intermedio, que se desploma en audiencias respecto al lunes con un 5,8 % y 686.000 espectadores.

Hay que destacar también las otras alegrías de Mediaset en las audiencias de ayer, martes 23 de septiembre. El diario de Jorge lograba su mejor dato de la temporada con un 10 % y pasar de los 700.000, demostrando el gran trabajo que Hizo Cristina Lasvignes durante el verano. Además, Cuatro sigue cogiendo aire en sus tardes gracias a Xuso Jones y su Lo sabe, no lo sabe, que consigue enganchar al 5,3 % y 374.000 espectadores.