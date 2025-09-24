Adiós al frío y a la lluvia: la AEMET hace oficial el giro que afecta a España a partir de este día

La AEMET hace oficial el giro que va a vivir España en breve, le diremos adiós al frío y a la lluvia a partir de esta fecha. El otoño ha empezado con mucha fuerza, tal y como hemos visto estos días, el descenso de las temperaturas ha sido una constante que nos ha afectado de lleno. Deberemos estar preparados para afrontar una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Será el momento de conocer en todo momento, qué es lo que puede pasar en estas próximas horas.

Deberemos estar muy pendientes de una serie de situaciones que pueden acabar generando algunos elementos que pueden ser esenciales y que quizás hasta el momento no hubiéramos tenido en consideración. Es momento de conocer qué es lo que puede pasar, a partir de esta fecha y ya mirando a un fin de semana en el que la situación puede acabar siendo algo realmente sorprendente en estas próximas horas. Estaremos despidiéndonos de un frío y una lluvia que nos ha sorprendido después de días en los que las temperaturas se han mantenido especialmente altas.

La lluvia y el frío se despedirán por completo

Es momento de apostar claramente por una serie de detalles que pueden acabar marcando una diferencia importante en cuanto al tiempo se refiere. Estaremos muy pendientes de una serie de elementos que pueden afectarnos de lleno y que serán los que tendrán una mayor incidencia en el tiempo.

Nos esperan una serie de cambios que costarán de creer, en especial, si nos fijamos en lo que acabamos de vivir. Unos días en los que quizás tenemos por delante algunas situaciones que serán las que nos afectarán de lleno. En estas jornadas en las que realmente todo puede cambiar y podemos estar a merced de un giro radical que será clave.

Es hora de apostar claramente por una serie de detalles que serán los que marcarán estos días que tenemos por delante y que acabarán marcando una diferencia significativa. En especial en estos días en los que parecerá que todo gira alrededor de una situación que puede afectarnos más de lo que nos imaginaríamos. Los expertos de la AEMET no dudan en darnos más de una sorpresa inesperada en esta previsión del tiempo.

La AEMET hace oficial el giro que afecta a España a partir de este día

A partir de este día la AEMET hace oficial un giro que afecta a España a partir de este día, por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de detalles que serán fundamentales. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos lo que teníamos por delante y que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

La previsión del tiempo de la AEMET no deja lugar a dudas: «En la Península y Baleares se prevé la influencia de una vaguada atlántica y de un centro de bajas presiones situado en el sudeste de Francia. Así, desde primeras horas se esperan cielos nubosos y precipitaciones en el Cantábrico oriental, este de Cataluña y norte de Baleares, con probabilidad de chubascos y tormentas localmente fuertes de madrugada en litorales de Barcelona y Girona. También durante la madrugada se esperan probables precipitaciones localmente fuertes en el norte de Baleares y al final del día en litorales norte de Cataluña. En el resto de zonas predominarán nubes altas, con nubes bajas y/o bancos de niebla matinales y vespertinos en zonas altas del norte y del sudeste peninsulares, así como en litorales occidentales de Alborán, donde pueden darse lluvias débiles. Asimismo, se desarrollará abundante nubosidad de evolución en el sudeste y sur, sin descartar en montaña algún chubasco o tormenta ocasionales. En Canarias, intervalos nubosos con chubascos, débiles en general, en las islas montañosas».

Siguiendo con la misma previsión: «Temperaturas máximas sin cambios en general, con descensos en zonas del tercio sur, zonas de la vertiente mediterránea y Canarias y aumentos en zonas de la Meseta y Galicia. Mínimas en descenso en el tercio nordeste y en aumento en entornos de Extremadura, Albacete, Málaga, suroeste de Andalucía y sur de Galicia. Pocos cambios en el resto. Heladas débiles en el Pirineo y, ganando extensión, en cumbres de otras montañas de la mitad norte.

Soplarán vientos moderados de componente este en litorales, con intervalos de fuerte en el Estrecho y puntos de Alborán. Cierzo en el bajo Ebro y tramontana en Ampurdán, con intervalos de fuerte, tendiendo a disminuir en el bajo Ebro. En el resto, predominarán vientos flojos de componentes norte y este. En Canarias soplará alisio moderado».

Las alertas estarán activadas: «Probables chubascos y tormentas localmente fuertes de madrugada en litorales de Barcelona y Girona. Probables precipitaciones localmente fuertes durante la madrugada en el norte de Baleares y al final del día en litorales norte de Cataluña».