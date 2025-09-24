¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’? Un actor y un director de cine envueltos en plena polémica

Pablo Motos continúa con su lucha encarnizada con La Revuelta por seducir a la audiencia cada noche, ganando en la mayoría de los días, aunque El Hormiguero deberá mantener el nivel de sus invitados para no perder en esa batalla. Tras una modelo y un periodista, El Hormiguero vuelve a recibir a personajes de la cultura, siendo los elegidos para hoy, miércoles 24 de septiembre, uno de nuestros directores más internacionales y el protagonista de su última película. Hay que destacar que llegan al programa después de lanzar unas polémicas palabras sobre el personaje en el que está inspirada y que han levantado ampollas.

El cine será el protagonista de los últimos días de la semana en El Hormiguero. Alejandro Amenábar, uno de los directores españoles más exitosos de la historia, acudirá al programa para hablar de El Cautivo, la película que ya está disponible en cines. En ella, Julio Peña se mete en el papel del escritor Miguel de Cervantes, en el que se cuenta cómo fue su captura como rehén en Argel.

Amenábar llega después de crear una importante polémica después de lanzar la duda de que el escritor podría ser homosexual. Tras decirlo en diferentes entrevistas, seguro que será uno de los temas que trate en su charla con Pablo Motos y sus hormigas.

El director saltó a la fama con su Tesis, una película que se convirtió en un auténtico taquillazo y que lo hizo sin apenas promoción, aunque en aquel momento consiguió que el boca oreja la convirtiese en el equivalente a hacerse viral en la actualidad.

Después llegarían títulos que para muchos ya son conocidos: Abre los ojos (2001), Los otros (2004), Mar adentro (2009), Ágora (2015), Regresión (2019). Por si no fuera suficiente, en muchas de ellas también ha sido el compositor de la banda sonora.

Julio Peña también estará en el programa y seguro que será recordado por muchos espectadores gracias a su trabajo en series como Berlín y Acacias 38. En Netflix ha sido estrella de películas como A través de mi ventana, A través del mar y A través de tu mirada.

¿De qué trata la película ‘El cautivo’?

Amenábar cuenta un episodio de la vida de Miguel de Cervantes en el que fue capturado por piratas berberiscos, quedando cinco años en cautiverio a la espera de ser rescatado por las autoridades españolas. Esto ocurrió en el regreso de un combate naval, por lo que tuvo que esperar a que se pagase su rescate o intentar escapar.

Durante esos años descubre que contar historias le hace que el tiempo pase mucho más rápido, además de entretener y animas a sus compañeros de encierro.

Esta habilidad hace que Hasán, el gobernador de Argelia, se fije en él y comiencen a tener una amistad muy estrecha. Aunque la historia dice que no, Alejandro Amenábar ha interpretado esta amistad como una posible atracción sexual entre el escritor y su captor, por lo que ha sido criticado.