‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’: ¿qué programa ganó en audiencias ayer, lunes 22 de septiembre?

La batalla por llevarse el trono de las audiencias en las noches de la televisión sigue teniendo a El Hormiguero y a La Revuelta como los grandes protagonistas. En la noche del lunes 22 de septiembre, Pablo Motos estuvo acompañado por la modelo Esther Cañadas, mientras que David Broncano y compañía tuvo al actor Brays Efe, al director de cine Fernando Colomo y al equipo español de K4 500 femenino, que han sido recientes campeonas del mundo de piragüismo en su modalidad.

La semana pasada terminó con el control absoluto del show de Antena 3, que hizo pleno de victorias de lunes a jueves. Este lunes consiguió liderar de nuevo con un 14,8 % de share y una media de 1.752.000 espectadores que estuvieron pendientes de la entrevista a la modelo y a la tertulia de cómicos del programa. En cambio, el espacio de La 1 sigue perdiendo adeptos y logra un 11,7 % de share, lo que se traduce en una media de 1.396.000 espectadores.

Con estos datos, el programa de Trancas y Barrancas arranca la semana ganando por más de tres puntos de diferencia y más de 350.000 espectadores a su rival de la cadena pública. Esto deja clara la tendencia a la baja en audiencias de La Revuelta, que apenas pudo competir por el liderato en los primeros días de su estreno de la segunda temporada.

Si se mira al detalle la curva de audiencia de cada programa, la diferencia es todavía mayor. Según datos de Kantar Media, El Hormiguero arranca su emisión con 11,1 % de espectadores, elevando la audiencia hasta un máximo del 17,3 % de share. La Revuelta, por su parte, arranca en el 11 % y sube hasta un máximo del 14,1 %.

Audiencias del resto de programas

Dejando a un lado a los principales espacios de las noches, First Dates sigue intentando recuperar a su público, habitualmente fiel, en las noches de Cuatro. Tras despedirse de Telecinco, el programa de Carlos Sobera está notando su mudanza y este lunes apenas pudo pasar del 6,8 % y 786.000 telespectadores.

No le va mucho mejor a El Intermedio, que sigue muy lejos de sus datos del pasado en laSexta al quedarse con un 6,9 % de share y una media de 834.000 espectadores. La sorpresa la sigue dando Cifras y Letras, que no deja de destacar en el prime time de La 2 con los siguientes datos: 5,6 % de share, muy por encima de la media de la cadena.

En la segunda parte de la noche, MasterChef Celebrity sigue dominando en su franja, pese a que sus galas terminan pasadas las dos de la madrugada, algo completamente inaceptable en una cadena pública. El talent de cocina reunió al 13,7 % de cuota y una media de 718.000 sufridos espectadores.

Debido a su duración, mucho más corta que la del concurso de cocina (dejando que sus espectadores se puedan ir a la cama a una hora más razonable), el capítulo de la serie Renacer pierde en cuota, pero gana en número de espectadores. Con 735.000 espectadores de media (más que MasterChef), obtuvo un 10,8 % de share.

Peor le fueron las cosas a El precio de, el espacio de Santi Acosta en el que pretende descubrir algunas de las exclusivas más importantes del mundo del corazón. Tras los buenos datos conseguidos con Carolina Perles, ex mujer de José Luis Ábalos, esta semana ha tenido una bajada al quedarse con el 8,7 % de cuota y 514.000 televidentes.