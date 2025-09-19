Audiencia de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, jueves 18 de septiembre

La semana de batalla entre El Hormiguero y La Revuelta se ha cerrado con pleno de victorias para Pablo Motos y su equipo en audiencias, que han demostrado que el regreso de David Broncano a las noches de La 1 no les afecta. Con la visita de la cantante Luz Casal, el espacio de Trancas y Barrancas ha conseguido el mejor dato de la semana, dejando claro que con el paso de los días las diferencias siguen aumentando.

El horario mal llamado access prime time (que en realidad es el prime time) ha estado dominado por la cadena de Atresmedia con un 15, 7 % de cuota y 1.804.000 espectadores de media. Esta victoria es, por el momento, la más amplia sobre La Revuelta, a la que aventaja en más de tres puntos en horario de estricta coincidencia. Broncano, por su parte, contaba con invitados de primer nivel como los cantantes Loquillo y Dani Martín, además de las actrices Mireia Balic y Ester Expósito. Pese a contar con estrellas, no pudo pasar del 12 % de share y 1.378.000 televidentes, marcando así su peor noche desde que estrenó su segunda temporada en La 1.

Lejos de la guerra por liderar se sitúa el primer tramo de la gala de Supervivientes All Stars, que sigue sin poder robar público a los dos principales programas de la televisión. Jorge Javier Vázquez no consigue nada más que un 8,8 % y 1.004.000 en este primer tramo, pese a que se trataba de una gala de expulsión.

Por detrás se sitúan El Intermedio, con apenas un 6,3 % y 725.000 espectadores, mientras que First Dates (6.2% y 715.000), sigue sufriendo en su regreso a Cuatro tras emitirse durante el verano en Telecinco. El que sigue con datos disparados es Cifras y letras, que no se baja del 6 % y 677.000 espectadores, datos muy llamativos para ser La 2.

Las audiencias después de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’

Aunque Pablo Motos y David Broncano se llevan la mayor parte de los espectadores en su horario de emisión, una vez que sus programas terminan es el momento de que el resto pueda brillar. Es a partir de las 23 h cuando Supervivientes recupera el brillo y lidera sin problemas en el tramo principal de su gala con 16,3 % y 958.000 televidentes.

El regreso de Andreu Buenafuente en La 1 con su Futuro imperfecto le dejó lejos de liderar, consiguiendo el reunir al 10,5 % y 836.000 espectadores, volviendo por debajo de los datos que conseguía en su primera temporada.

El resto del pastel en el tramo final de la noche se lo repartieron la serie La encrucijada (9,2 % y 658.000), en Antena 3; Horizonte (9,1 % y 557.000) en Cuatro, mientras que laSexta se hundió con la emisión de la película Soy leyenda, que apenas consiguió un 3,8 % y 284.000.