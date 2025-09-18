‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’: ¿qué audiencia hicieron ayer, miércoles 17 de septiembre?

La batalla por liderar las noches de la televisión, el mal llamado acces prime time, que ahora se ha convertido en el verdadero horario estrella de la televisión, ha vuelto a dejar una clara victoria para El Hormiguero, que sigue sin piedad ganando a La Revuelta. El programa de Pablo Motos consiguió ayer, miércoles 17 de septiembre, que Trancas y Barrancas se llevasen de nuevo el premio de la audiencia, dejando a Broncano y compañía sin opciones. Tampoco Supervivientes y First Dates tuvieron su mejor noche, que sufrieron en una noche marcada por los partidos de Champions.

El Hormiguero consiguió una audiencia del 14 %, lo que se traduce en 1.593.000 espectadores de media, conectados durante toda su emisión. Por su lado, La Revuelta se quedó en un 12,4 % y 1.415.000 televidentes en su dato global. Si miramos los minutos en los que ambos programas se emitieron de forma simultánea, Motos vuelve a ganar a Broncano: 13,9 % y 1.589.000 vs. 12,7 % y 1.452.000. Estos datos dejan claro que el programa de La 1 ha vuelto de las vacaciones sin opciones de ganar al espacio de Antena 3, algo que ya pasaba al final de la pasada temporada.

En la pelea por el tercer puesto se queda Mediaset, que después de devolver a First Dates a Cuatro deberá esperar todavía a que la audiencia se entere del cambio realizado. Supervivientes All Stars: Última hora, presentado por Laura Madrueño, ocupó la tercera posición de las audiencias con 7,3 % y 842.000 espectadores, un dato más bajo de lo esperado para el que es el reality estrella de la televisión.

El programa de cita de Carlos Sobera se debe conformar con un 7 % y 806.000 espectadores, por lo que sigue notando su mudanza de Telecinco a Cuatro después de pasar el verano en la principal cadena de Mediaset con buenos datos. El Intermedio sigue hundido en laSexta con un 6,8 % y 782.000 espectadores, mientras que Cifras y Letras sigue siendo la gran alegría de La 2 y vuelve a superar el 6 de cuota: 6,1 % y 689.000.

Hay que recordar que ayer, miércoles 17 de septiembre, el encuentro entre el Liverpool y el Atlético de Madrid robó una buena parte de los espectadores con su emisión en Movistar Plus +, logrando reunir al 4,7 % y 518.000 espectadores.

¿Y después de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’?

La sorpresa de la noche la protagonizó el estreno del programa Los archivos secretos del NO-DO, que lideró con 15 % y 1.195.000 en TVE. Por detrás se quedó una nueva entrega del concurso Juego de pelotas, con Juanra Bonet, que se apunta un 11,9 % y 746.000 espectadores, perdiendo el liderato que tenía hasta ahora de las noches.

El segundo capítulo de la serie La agencia nota una bajada tras su estreno y se mantiene con un 9,3 % y 670.000 adeptos. Detrás de Telecinco, a gran distancia, se colocan laSexta y Cuatro, que con las películas Spy Game y Por los pelos, una historia de autoestima, se conformaron con 4,6% y 266.000; y 4,3% 281.000, respectivamente.

El minuto de oro, el momento más visto del día en televisión, no se lo llevaron ni El Hormiguero ni Pasapalabra, siendo esta vez para Antena 3 Noticias 2. El informativo, que comenzaba después del concurso de Roberto Leal, consiguió a las 21:04 h reunir a 1.921.000 espectadores y 19% de cuota de pantalla.