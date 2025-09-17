‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’: ¿qué audiencia hicieron ayer, martes 16 de septiembre?

Tras un intenso inicio de semana en cuanto a audiencias se refiere, el pasado martes 16 de septiembre los espectadores pudieron ser testigos de cómo El Hormiguero y La Revuelta volvían a librar una ardua batalla para llevarse el liderazgo de la noche, mientras hacían frente a un duro competidor como es el caso de Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie, presentado por Jorge Javier Vázquez. Por lo tanto, es el momento perfecto para conocer los datos de audiencia de ayer, martes 16 de septiembre de 2025.

El Hormiguero contó con la visita de los actores Imanol Arias y María Barranco. Entre otras cuestiones, el que dio vida a Antonio Alcántara en Cuéntame cómo pasó no dudó en confesar a Pablo Motos cuál fue uno de los mayores sustos de su carrera. Ella, en cambio, desveló que estuvo profundamente enamorada de Imanol: «Nunca me hizo caso». En cuanto a La Revuelta, David Broncano recibió en el Teatro Príncipe Gran Vía a Ágatha Ruiz de la Prada, que no solamente dejó descolocado al presentador al hacerle conocedor de sus títulos nobiliarios, sino que se negó en rotundo a responder a las preguntas clásicas del programa.

Tras lo emitido el pasado martes, el programa de Antena 3 volvió a llevarse la victoria, y con un margen bastante similar al del lunes. La Revuelta anotó un 12,1% de cuota de pantalla, reuniendo a 1.436.000 espectadores; mientras que El Hormiguero obtuvo un 13,9% de share y 1.646.000 de televidentes, lo que le brindó el liderazgo del access prime time.

La lucha por el tercer puesto continúan jugándola Cuatro, Telecinco y laSexta. El equipo de First Dates hizo un 6,1% de cuota y 726.000 espectadores, mientras que El Intermedio seduce al 6,3% y 754.000 . La medalla de bronce en cuanto a audiencias del access prime time se refiere se la llevó Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie: Express, con un 8,7% y 1.022.000 televidentes.

Cifras y Letras vuelve a ser la última opción, pero, aun así, continúa obteniendo unos datos verdaderamente históricos al tratarse de La 2: 5,6% y 657.000 espectadores, convirtiéndose en uno de los programas más vistos de la cadena junto a Saber y ganar. A pesar de todo, y del histórico duelo de El Hormiguero y La Revuelta, el minuto de oro se registró a las 21:01 horas, durante la final del Rosco de Pasapalabra, con un share de 26,8% y 2.649.450 espectadores.

Los más trasnochadores pudieron disfrutar de dos programas que reunieron a la gran mayoría de espectadores. Por un lado, nos encontramos con Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie, que hizo un 15,7% de cuota, reuniendo a 922.000 espectadores, mientras que Late Xou con Marc Giró obtuvo un 12% y 973.000 televidentes. En cuanto a Código 10, se tuvo que conformar con una cuota de pantalla del 5,6% y 344.000.

En cuanto a la serie turca Renacer, con una hora de finalización mucho más temprana que sus competidores, perdió la batalla en share con 10,2%, reuniendo a 711.000. El capítulo, como es habitual, finalizó pasada la medianoche, mientras que los programas de La 1 de Televisión Española y Telecinco lo hicieron bien entrada la madrugada, como suele ser habitual.