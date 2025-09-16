La semana ha comenzado con un nuevo duelo entre El Hormiguero y La Revuelta, aunque Pablo Motos y David Broncano se han encontrado es lunes con un nuevo competidor que ha llegado las noches de los lunes en forma de gala semanal. Se trata de Operación Triunfo, que regresa a Prime Video, por lo que tendremos que ver en las próximas semanas el impacto que tiene en las audiencias de la televisión tradicional el seguimiento de las galas presentadas por Chenoa. Así quedaron los datos de ayer, lunes 15 de septiembre de 2025.

El Hormiguero contó con la visita del actor y cantante Arón Piper, que habló de su carrera musical, además de recordar anécdotas vividas con grandes estrellas como Leonardo DiCaprio y Mick Jagger. Por su parte, Broncano y compañía tuvieron en el plató de Ricardo Darín, que es un clásico de Pablo Motos, y la actriz Andrea Pietra. Tras un ajustado duelo el pasado jueves, esta vez ha sido el show de Antena 3 el que se ha llevado con claridad la victoria, dejando claro que nada ha cambiado desde el final de la temporada pasada.

La Revuelta marcó un 12,6 % de share, reuniendo a 1.430.000 espectadores; mientras que El Hormiguero se llevó un 14 % de cuota y 1.555.000 televidentes, dándole el liderazgo del prime time.

La lucha por conseguir el tercer lugar se juega entre Cuatro, Telecinco y laSexta, que viven un duelo muy igualdad, aunque es de suponer que con el paso de los días First Dates recupere su audiencia perdida tras el cambio de cadena.

Carlos Sobera reunió en su programa de estreno al 7,8 % y 867.000 espectadores, mientras que El Intermedio seduce al 8 % y 907.000 televidentes. Por detrás queda Laura Madrueño con su Supervivientes All Stars: Última Hora, que se conforma con un 7,6 % y 857.000 espectadores.

La última opción es para Cifras y letras, el concurso que sigue dando alegrías a La 2. Con 6,2 % y 704.000, se sigue destacando como lo más visto de la segunda cadena, por delante del histórico Saber y ganar.

Este duelo entre El Hormiguero y La Revuelta deja vía libre para que Pasapalabra para llevarse el minuto de oro, que se registró a las 21:01 h, durante el final del Rosco. 2.690.000 espectadores veían en ese momento la televisión para saber si alguno de los concursantes se podría llevar el bote.

Tras el duelo del prime time, los más trasnochadores pudieron disfrutar de dos programas como MasterChef Celebrity, que reunió al 13,5 % y 696.000 espectadores; frente al 10,2 % y 575.000 de El precio de…, el programa en el que la ex mujer de José Luis Ábalos contó de nuevo los entresijos de su relación con el ex ministro.

La serie turca Renacer, con una hora de finalización mucho más temprana que sus competidores, perdió la batalla en share con 11,4 %, pero venció en media de espectadores al reunir a 705.000. El capítulo, como es habitual, finalizó pasada la medianoche, mientras que los programas de La 1 y Telecinco lo hicieron bien entrada la madrugada, como es habitual.