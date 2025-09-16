Arón Piper cuenta en ‘El Hormiguero’ su experiencia con Leonardo di Caprio en Ibiza: «Hubo una redada»

El Hormiguero ha comenzado una nueva semana de invitados con la visita de Arón Piper, el actor conocido por series como Élite, El desorden que dejas y la película El correo, entre otros trabajos. Pero esta vez su entrevista estaba dedicada a su carrera como cantante, ya que este verano ha publicado el que dice que es su primer disco (aunque en realidad es el segundo), que lleva como título su nombre. Este trabajo musical arrancó con una gran fiesta de presentación en Ibiza a la que acudieron amigos como Ester Expósito, pero también estrellas como Leonado DiCaprio, que tuvo un encontronazo con la Guardia Civil y que fue fotografiado por los paparazis junto a los agentes.

La fiesta se celebraba en una enorme villa de la isla, que está situada en una de las urbanizaciones más caras, lo que provocó un enorme revuelo entre los vecinos, que llegaron a quejarse por el enorme trasiego de coches en las calles de alrededor. Eso obligó a que los agentes tuvieran que acudir a poner orden, llegando a pedirle a DiCaprio que se identificase, demostrando que ni ser uno de los actores más famosos del planeta le salva de cumplir ante la ley.

Motos no ha dudado en preguntar a su invitado cómo se hace para invitar a una persona tan famosa a una fiesta. «Es el segundo año que la hacemos. Ya vino el año pasado, tenemos gente en común y no desaprovecha venir a una buena fiesta, porque lo fue», presumía Piper. «¿Pusiste un parque de bolas para que se quedara la novia un rato mientras estabais de fiesta?», así se ha tomado con humor una de las hormigas la diferencia de edad que Leonardo tiene con su actual pareja, Vittoria Ceretti, con la que le separan 23 años, algo que es muy habitual con el intérprete y sus parejas.

Este evento se celebró en pleno mes de agosto, plena temporada alta, lo que provocó que hubiese una redada y las autoridades actuasen. «En esas fechas en Ibiza está todo el mundo. Nosotros hacemos una lista enorme e invitamos a todo el mundo. Él quiso venir y tuvimos la mala suerte de que se estaba colapsando la carretera y vino la policía. Le tocó a él y no se salvó por ser Leonardo DiCaprio», así explicaba el invitado de El Hormiguero el encuentro que el actor tuvo con la benemérita.

Preguntado por más detalles de lo que allí ocurrió, Arón Piper ha dejado claro que estaban todos los permisos en regla y que no hubo problemas con el ruido, algo que podría esperarse de una fiesta con música y mucha gente. En realidad, fue el gran tráfico que generó y que hizo que las calles de alrededor de la villa se colapsasen, con las molestias para los vecinos de la zona.

«No sé si habría policías nuevos en Ibiza y querían demostrar…», ha bromeado Piper. «Fue larguita porque había muchos coches», así ha dejado claro que la celebración se alargó hasta bien entrada la madrugada e incluso la mañana del día siguiente.