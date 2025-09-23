Esther Cañadas sorprende en ‘El Hormiguero’: «Rene Russo no quiso compartir escena conmigo»

Esther Cañadas se ha convertido en una habitual de El Hormiguero, tanto que derrocha complicidad con Pablo Motos en cada una de sus visitas, dejando claro que se siente como en casa. Esta visita llegaba después de que fuese la embajadora y protagonista del desfile de Carolina Herrera en la Plaza Mayor de Madrid, que se celebró dentro de la Mercedes-Benz Fashion Week. La modelo, que pasados los 50 años sigue demostrando que es una de las grandes top models del planeta, ha compartidos sus trucos e incluso algunos secretos que ha vivido gracias a su profesión.

Hablando del spot de la firma de moda para promocionar el desfile en Madrid, que es histórico porque la firma nunca había desfilado fuera de Nueva York, ha contado un secreto para poder caminar por la ciudad. En el anuncio se la puede ver pasear por lugares tan emblemáticos como la Gran Vía, la propia Plaza Mayos y el casco antiguo de la capital, por lo que debía caminar con cuidado para no romper los tacones con los adoquines. «Consiste en poner todo el peso en la parte delantera del pie y no apoyar los talones», así desvelaba que en más de una ocasión ha tenido que utilizar esta técnica.

Además de pasarelas, la invitada de Pablo Motos ha participado en varias películas, pero en el rodaje de El secreto de Thomas Crown, tuvo que utilizar mucha ‘mano izquierda’ para que las cosas saliesen bien. «Rene Russo (protagonista junto a Pierce Brosnan) no quiso compartir escena conmigo», ha recordado.

«Era un rodaje importantísimo y cuando llegamos estaba todo parado y no sabíamos qué pasaba. Nos enteramos de que era porque ella no quería rodar conmigo», así se enteró del problema que tenía. Aunque hasta ese momento no habían tenido ningún problema, Esther confesaba que la actriz se sintió intimidada por su belleza y su carisma en el set.

«En ese momento no creo que fuese algo personal. Yo pedí hablar con ella. Fui al camerino, hablamos y ella se relajó, de hecho nos hicimos amigas. Al final rodamos juntas y estuvo muy bien». Para limar asperezas, Cañadas le ofreció algunos de sus vestidos y le ofreció algunos consejos para que se animase, lo que sirvió para que el rodaje terminase con ellas dos como amigas.

Esther Cañadas y su afición por la hipnosis

El Hormiguero es el lugar en el que muchas estrellas confiesan sus intimidades, siendo allí donde la maniquí ha desvelado que se pone en manos de un experto. «Tengo un coach muy bueno. Se trata de entrar consciente en tu subconsciente y te puedes decir cosas, quitar cosas que no quieras… A través de una meditación guiada», explicaba. Aunque ha conseguido su propósito, no ha desvelado qué ha querido ‘quitarse’ de encima gracias a la hipnosis.

En la noche de este lunes sólo se encontraba la hormiga Petancas en el plató, ocupando el sitio de Trancas y Barrancas. Eso significa que bajo la mesa se encontraba únicamente Juan Ibáñez, el marionetista que maneja a la hormiga. En cambio, su compañero Damián Mollá, que se encarga de dar vida a Barrancas, no estaba.

Ella fue, como es habitual, la encargada de hablar de la comida, por eso le sonsacó a la invitada cuál era su comida favorita. «Me encanta comer y disfrutar en general de la vida, pero es cierto que tengo una fuerza de voluntad muy trabajada, aunque tampoco hago esfuerzos constantes», así quiso explicar que no pasa grandes problemas para mantener la línea, aunque no se olvida de sus caprichos: «Mi perdición son los churros y los polvorones».