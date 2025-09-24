La Policía Nacional y el Govern detectan 11 infraviviendas en un asentamiento chabolista de Manacor

Agentes de la Policía Nacional y funcionarios del servicio de Inspección de Vivienda del Govern han detectado 11 infraviviendas en un asentamiento chabolista ilegal de Manacor.

Según ha informado la Jefatura Superior en Baleares a través de un comunicado, dentro de una misma propiedad se levantaron 11 construcciones chabolistas con baños comunes y se cobraban alquileres sin tener las condiciones necesarias de salubridad y los suministros básicos.

Todas las infraviviendas son de un mismo propietario que se aprovechaba de las necesidades habitacionales de las personas que pagaban los alquileres.

El asentamiento presentaba unas condiciones precarias tanto de higiene, por la acumulación de restos de basura, residuos orgánicos e insalubridad, como de seguridad, al observarse techos deteriorados y estructuras poco estables. Además, contaba con una instalación eléctrica deficitaria.

El Goven ha abierto diligencias para la posterior apertura de un expediente sancionador. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Vivienda, la creación de infraviviendas está tipificada como una infracción muy grave, la cual se sanciona con multas a partir de 30.001 euros y hasta 90.000 euros. Cada infravivienda constituida se sanciona por separado.