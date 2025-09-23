El día más duro del alcalde separatista de Manacor: PP y Vox abandonan el pleno al grito de «¡Viva España!»

El alcalde independentista de Manacor, Miquel Oliver, vivió este lunes uno de los plenos más difíciles desde que lidera el Ayuntamiento de la capital del Llevant de Mallorca. PP y Vox, actualmente en la oposición, abandonaron el Consistorio al grito de «¡Viva España!» en forma de protesta contra la actitud dictatorial y autoritaria del dirigente separatista de Més per Mallorca.

Todo se remonta al pasado 8 de septiembre cuando el pleno municipal aprobó gracias a los votos a favor de PP y Vox y la abstención de la izquierda una moción para reabrir la plaza de Es Cós al tráfico rodado desde la calle Amargura y plaza del Palau en dirección a la plaza Ramon Llull, sin obligar a los coches a desviarse por la calle Artà.

Dos semanas más tarde, el alcalde separatista de la formación catalanista Més per Mallorca ha incumplido el acuerdo plenario aprobado por mayoría y la plaza sigue cerrada, negándose Miquel Oliver a ejecutar el acuerdo.

Es por ello que, en señal de protesta, el PP de Manacor y los de Abascal abandonaron este lunes el pleno ordinario municipal. «Es inaceptable es que, tras un acuerdo plenario aprobado por mayoría, el alcalde le desobedezca como si nada. No respetar los acuerdos del pleno es no respetar a los ciudadanos», denunció nada más arrancar el pleno Maria Antònia Sansó, portavoz y presidenta del PP de Manacor.

Sin embargo, en un intento de dificultar la exposición de los motivos del PP, el alcalde de Manacor apagó varias veces el micrófono de Maria Antònia Sansó mientras intentaba explicar las razones del abandono del pleno por parte de su partido.

La actitud de Miquel Oliver ha sido tachada de dictatorial por parte del PP. «Es gravísimo que el alcalde corte la palabra a quien expone hechos verídicos y argumentados. Su actitud sólo demuestra que no está dispuesto a escuchar la verdad ni a respetar la voluntad del pueblo de Manacor», afirma la portavoz popular.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Vox, Esteban Sureda, que también ha abandonado el pleno, ha denunciado con firmeza el «espectáculo bochornoso vivido» y ha asegurado que se marchó del pleno «para no hacerle el juego a la izquierda y para que el PP no nos pueda acusar de connivencia con el Gobierno municipal».

Y es que según el portavoz de los de Abascal, el PP abandonó el pleno «con la única intención de buscar protagonismo, sin avisar a VOX de sus intenciones y dejando claro, una vez más, que su política de oposición brilla por su ausencia y que sus concejales son muy flojos».

Cabe recordar que hace unos días un hacker ha puesto contra las cuerdas a Miquel Oliver tras destapar más de 160 demandas que se están llevando a cabo contra el Ayuntamiento que gobierna desde el año 2015.

Y es que actualmente existen pleitos por parte de personas a título particular, entidades financieras, empresas hoteleras y turísticas, gestores e inversores, mercantiles, profesionales, herederos, funcionarios, inmobiliarias, ministerios del gobierno, etc.