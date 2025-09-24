Madrid Cocktail Week 2025: fechas, carta de cócteles, lista de bares y entradas

¿Buscas un plan diferente pero que a la vez te permita disfrutar de las mejores bebidas de los bares de Madrid? Entonces debes estar atento porque arranca una nueva edición de la Madrid Cocktail Week. Este año, durante diez días, bares, restaurantes y hoteles de la capital ofrecerán cartas especiales y actividades con un protagonista común: la coctelería. Toma nota, porque no es sólo probar un combinado distinto, sino de vivir una experiencia que une gastronomía, música y cultura en un mismo plan.

La Madrid Cocktail Week 2025 arranca el viernes 26 de septiembre y se alargará hasta el domingo 5 de octubre. El primer fin de semana estará centrado en The House, el espacio del Palacio de Santa Bárbara donde se concentrarán talleres, catas y sesiones de bartenders invitados. A partir del lunes, serán las coctelerías repartidas por la ciudad las que tomarán el relevo con cócteles exclusivos y precios especiales para quienes tengan la pulsera oficial. Y si deseas conocer qué bares y coctelerías participan, debes saber que este año la lista es más completa que nunca. En esta edición se superan los 40 participantes, con propuestas que van desde bares pequeños de Malasaña hasta rooftops en hoteles de lujo. Entre ellos figuran nombres como Angelita, Harrison 1933, Saddle, Punch Room o Mezcaloteca Corazón Agavero, además de restaurantes y hoteles que también se suman a la fiesta. Conozcamos entonces toda la información sobre este plan en Madrid, con fechas, la lista de bares, de cócteles y cómo conseguir esa pulsera que hará que todo te salga más barato.

Fechas y cuándo es

La Madrid Cocktail Week 2025 comienza este viernes 26 de septiembre y se alargará hasta el domingo 5 de octubre.

Este primer fin de semana, del 26 al 28, la atención se centrará en The House, el espacio instalado en el Palacio de Santa Bárbara. En este rincón vamos a poder encontrar talleres, masterclass, propuestas gastronómicas y música en directo, todo pensado para arrancar el festival con fuerza.

A partir del lunes 29, la acción se traslada a los locales repartidos por toda la ciudad. Cada bar y restaurante ofrecerá su propia carta especial, con cócteles creados para la ocasión y precios más bajos para quienes lleven la pulsera oficial del evento.

Bares que participan

La edición de este año suma más de 40 espacios repartidos por Madrid, con propuestas para todos los gustos. En total, participan 22 coctelerías, 11 restaurantes y 2 bares de hotel.

La lista combina clásicos de la escena madrileña con nuevas incorporaciones. Hay bares pequeños de Malasaña o Lavapiés, propuestas de autor en el Barrio de Salamanca y rooftops en hoteles de lujo. Entre ellos destacan nombres como Angelita, Harrison 1933, Saddle, Punch Room, La Peligrosa o Mezcaloteca Corazón Agavero, junto a espacios como el Padrino Cocktail Bar – Only YOU Boutique y el Gran Hotel Inglés.

A esta lista se suman locales con propuestas más desenfadadas, como La Peligrosa, Club Malasaña, Tiki Volcano Bar o Mauz Madriz, que apuestan por la creatividad y la cercanía en barrios como Malasaña, Lavapiés o La Latina.

Lista de todos los cócteles

Uno de los grandes atractivos de la Madrid Cocktail Week 2025 es la carta especial que los bares preparan para estos días. Cada local propone al menos un trago diseñado para el festival, con precios distintos si se lleva la pulsera del evento. Aquí van algunos ejemplos ya confirmados:

Humo – Café Barbieri

Precio: 8,5 euros con pulsera // 10 euros sin pulsera

Un cóctel con sabor mexicano en el que destacan el licor de chipotle y el mezcal. Se completa con zumo de lima, azúcar líquido y un toque final de cerveza.

Matusalem – Benares

Precio: 12 euros con pulsera // 15 euros sin pulsera

Propuesta que mezcla ron Matusalem con lima, sirope de plátano, orgeat y Cointreau. Una opción dulce y tropical con el sello del restaurante indio.

Drylaw – Benares

Precio: 12 euros con pulsera // 15 euros sin pulsera

Pensado para los amantes de la ginebra. Combina Dry Law Gin con sirope de frambuesa, licor de mora Chambord, lima, azúcar y cereza.

Perrier – Benares

Precio: 12 euros con pulsera // 15 euros sin pulsera

Más ligero y refrescante, con lima, piña asada, sirope de mora, zumo de manzana y el inconfundible burbujeo de Perrier.

Estos son sólo algunos de los cócteles que formarán parte del festival. A medida que se acerque la fecha se irán sumando más propuestas de otras coctelerías y restaurantes participantes, cada una con su propio estilo y presentación.

Cómo conseguir la pulsera

La pulsera de Madrid Cocktail Week es la clave para disfrutar de todas las ventajas. Con ella tendrás acceso a:

Precios reducidos en cócteles seleccionados de cada local.

en cócteles seleccionados de cada local. Sorpresas y regalos durante toda la semana.

y regalos durante toda la semana. Acceso preferente a actividades en The House.

Si quieres tenerla antes de que todo arranque puedes pedirla en la web de Madrid Cocktail Week 2025.

Entradas para Madrid Cocktail Week

En la mayoría de los bares y restaurantes basta con tener la pulsera para acceder a las promociones. Sin embargo, las actividades de The House en el Palacio de Santa Bárbara tendrán entradas específicas.

Se pueden sacar, como la pulsera a través de la web de Madrid Cocktail Week 2025 y los precios son de 15 euros para una entrada de día (viernes, sábado o domingo) con derecho a dos cocktails. O si lo prefieres, puedes comprar la entrada sin consumición a 5 euros.