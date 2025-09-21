Madrid para todos: Planes low-cost que debes tener en cuenta esta semana

Madrid para todos: desde conciertos gratuitos en el centro de la ciudad hasta exposiciones de arte multicultural, mercados callejeros y un vivero low-cost con más de 150 especies, la capital demuestra que disfrutar no siempre requiere un gran presupuesto.

Pablo Alborán en concierto gratuito en la Puerta del Sol

El próximo martes 23 de septiembre a las 20:00 h, el cantante malagueño hará que la Puerta del Sol se convierta en el epicentro musical de Madrid. Pablo Alborán ofrecerá un concierto gratuito en formato showcase abierto al público, como adelanto de lo que será su próximo álbum KM0.

El evento contará con retransmisión en directo a través de TikTok, lo que permitirá a seguidores de todo el mundo sumarse a esta cita especial. Además, ese mismo día se activará la preventa de su esperado álbum KM0, coincidiendo con la venta general de entradas para su próxima gira mundial.

Con este concierto, la capital se convierte en escaparate privilegiado para uno de los artistas españoles más reconocidos, que ha decidido regalar a su público un arranque de temporada cargado de emoción y música en un lugar emblemático.

Publicación oficial Pablo Alborán

Arte multicultural en la exposición “Caminos”

La propuesta cultural no se detiene en la música. La iniciativa Virago Gallery & Studio, liderada por Ylse Rincón, presenta la exposición “Caminos” en el espacio Vorágine Café (Calle del Casino, 8), dentro del marco del Madrid Gallery Weekend.

Abierta al público hasta el 1 de octubre de 2025, encontrarás las obras de 15 artistas de diferentes nacionalidades y se convierte en un reflejo de la diversidad que caracteriza al arte contemporáneo. En el horario habitual del café (miércoles a domingo de 10:00 h a 18:00 h), visitantes y amantes del arte podrán descubrir propuestas tan variadas como prints, dibujos, esculturas y piezas murales.

El montaje a cargo de Franklin Hernández ha buscado integrar las distintas miradas bajo un discurso común. De esta manera, Vorágine Café, combina el ambiente acogedor del café de especialidad con una oferta artística que apuesta por la inclusión y la visibilidad de artistas migrantes.

El Mercado de las Ranas

El Mercado de las Ranas, otra de las citas imprescindibles del calendario madrileño. Se celebra en el Barrio de las Letras, tiene lugar el primer y tercer sábado de cada mes, de 12:00 h a 20:00 h. Este mercado, gratuito y abierto al público, ofrece un recorrido por la historia y el espíritu de uno de los barrios más literarios de la capital.

Más info aquí.

Un vivero low-cost con más de 150 plantas

Para quienes buscan un plan diferente en contacto con la naturaleza, Madrid acoge la iniciativa Plantes Pour Tous, un vivero temporal que se instalará en Chamberí entre el 25 y el 28 de septiembre. El espacio, ubicado en V22, calle Vallehermoso 22, abrirá sus puertas con un catálogo de más de 150 variedades de plantas, que van desde especies clásicas hasta ejemplares exóticos pensados para coleccionistas.

El viernes 25: 10:00 h a 20:00 h; el sábado 26, de 9:00 h a 19:00 h.

El domingo 27: 9:00 h a 18:00 h.

Además, la entrada es gratuita, el recinto está adaptado a personas con movilidad reducida y es pet friendly, lo que garantiza un ambiente inclusivo y familiar.

También se podrán adquirir accesorios como macetas y piezas decorativas.

Más info aquí.

La variedad de planes demuestra que Madrid no solo es una ciudad vibrante en términos de ocio, sino también un espacio en el que la música, el arte y la tradición se entrelazan. Conciertos gratuitos, exposiciones inclusivas, mercados históricos y viveros low-cost ofrecen alternativas atractivas para residentes y visitantes que quieran disfrutar de la capital después de las vacaciones sin que el presupuesto sea un obstáculo.