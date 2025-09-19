Los estrenos de la semana que no podrás perderte

Los estrenos de esta semana vienen con todo, cargados de títulos variados que abarcan desde comedias españolas hasta dramas sociales. Entre las propuestas, destacan las historias de amor, aventuras, reflexiones…

Una cartelera diversa que ofrece a los espectadores la posibilidad de elegir entre estrenos que vienen desde lo más íntimo y espectacular, a lo local y lo internacional.

Un gran viaje atrevido y maravilloso

Protagonizada por Margot Robbie y Collin Farrell, es una película que narra la historia de Sarah y David, dos solteros que coinciden en una boda y, tras un giro inesperado del destino, emprenden una aventura que los conecta con recuerdos de su pasado. Entre risas y situaciones, ambos descubren cómo sus trayectorias personales los han llevado hasta ese momento decisivo.

Mi amiga Eva

Perteneciente al cine español, sigue la vida de Eva, una mujer de 50 años que en plena transformación personal viaja a Roma. De regreso a Barcelona, comienza un proceso de redescubrimiento en el que el amor y la seducción vuelven a formar parte de su vida.

Afterburn (Zona 0)

Te lleva a un escenario postapocalíptico. Tras una devastadora erupción solar, un cazatesoros viaja a Europa en busca de la Mona Lisa. Sin embargo, su misión pronto se transforma en una búsqueda de sentido heroico más allá de un simple cuadro.

Las delicias del jardín

Otra propuesta nacional, dirigida por Fernando Colomo, que también interpreta al protagonista (Fermín).

Fermín, un pintor abstracto en crisis que, presionado por deudas y por la reaparición de su hijo, acepta la tarea de versionar “El jardín de las delicias” de El Bosco.

La primera escuela

Estreno francés que sitúa su acción en el siglo XIX y sigue a Louise Violet, una profesora que debe ganarse la confianza de una comunidad rural para educar a sus hijos. La película subraya la importancia de la educación como herramienta de libertad en un entorno marcado por las tradiciones.

Angelo en el bosque misterioso

Una película animada basada en el cómic de Vincent Paronnaud. Trata de Angelo, un niño de diez años que atraviesa un bosque plagado de criaturas fantásticas en busca de su familia. La producción francesa combina humor, ironía y un innovador trabajo visual.

On Falling

Un drama que muestra la vida de Aurora, una inmigrante portuguesa en Escocia que lucha contra la soledad y la alienación en un entorno laboral deshumanizado. On Falling plantea una reflexión sobre la lucha personal y silenciosa de buscar sentido y reconectar.

Sunu Gaal (Nuestro cayuco)

Un documental que retrata los sueños y desafíos de jóvenes senegaleses que aspiran a migrar a Europa, reflejando la dureza del racismo y el impacto del neocolonialismo.

Small things like these

Con Cillian Murphy como protagonista, se ambienta en la Navidad de 1985. La historia de un comerciante de carbón lo enfrenta al peso del pasado y al silencio cómplice de una sociedad dominada por la Iglesia.

El colegio de los animales mágicos 3

La clase tiene una misión: Salvar el bosque. Helene (Emilia Pieske) esconde un secreto familiar, la bancarrota de su familia, y tiene que buscar la manera de evitarlo; Silas (Luis Vorbach) hará lo que sea para llamar su atención y conquistarla. Esta historia es una completa mezcla de amistad, aventuras y toques de fantasía para reflexionar sobre los sueños y las dificultades familiares.

Sonrisas y lágrimas

El cine clásico también vuelve a brillar con el reestreno de Sonrisas y lágrimas por su 60º aniversario, una oportunidad para redescubrir la entrañable historia de María y la familia von Trapp en la Austria de 1938.

Andrea Bocelli: Because I Believe

El estreno documental bibliográfico que se adentra en la vida personal y artística del tenor italiano.

One Hand Don’t Clap

Centrado en la historia de Calypso, una pionera del género en un ámbito dominado por hombres, a través de sus protagonistas, utiliza la música como una vía de resistencia, sátira y celebración. Que desde sus raíces africanas y su papel en la lucha anticolonial, hasta su expansión global. Sin duda, un estreno que busca la inmersión musical, a través de figuras como Lord Kitchener y Calypso Rose.

En un lugar de la mente

Dirigido por José Corbacho y Catalina Solivellas, refleja al teatro como un medio terapéutico, y enseña cómo el arte en escena puede convertirse en una herramienta de reinserción y superación para personas con diagnósticos en salud mental.

Estrenos para todos los públicos

Con esta variedad de propuestas, la cartelera de otoño demuestra su capacidad de sorprender al público con estrenos de historias de amor, viajes imposibles, luchas sociales, humor, animación y música que se entrelazan para ofrecer una temporada de cine que invita a soñar, reflexionar y emocionarse en la gran pantalla.

