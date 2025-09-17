El Teatro Real llega con Farnace de Vivaldi, la ópera que no puedes perderte

El Teatro Real acoge Farnace, una de las óperas más admiradas de Antonio Vivaldi. Olvidada durante siglos, esta partitura del repertorio barroco renace en Madrid de la mano del Ensemble I Gemelli, que en 2023 ya conquistó al público con Il ritorno d’Ulisse in Patria. En esta ocasión, la agrupación presenta una versión semiescenificada que promete redescubrir la intensidad dramática y la riqueza musical de la obra.

Con dirección musical de Emiliano González Toro y puesta en escena a cargo de Mathilde Etienne, “Farnace” llega al escenario del Real como una cita ineludible para los amantes de la ópera barroca y de la obra de Vivaldi.

Un drama de poder, lealtad y redención

La trama de Farnace se desarrolla en torno al rey del Ponto, derrotado en batalla y atrapado entre la humillación y la supervivencia. Con una decisión extrema, ordena a su esposa Tamiri que acabe con la vida de su hijo y luego se suicide para no caer en las manos enemigas.

Este conflicto se intensifica cuando se mete Berenice, la madre de Tamiri, que odia a Farnace y conspira junto al general romano Pompeyo para acabar con él. Entre pasiones, traiciones y alianzas inesperadas, la obra cuenta con todo el dramatismo que caracteriza a Vivaldi. Por otra parte, Selinda, la hermana de Farnace, prisionera del romano Aquilio, se convierte en objeto de deseo tanto de él como de Gilade, capitán al servicio de Berenice. Gracias a su astucia y determinación, Selinda logra jugar con estas pasiones para salvar a su hermano y conducir la trama hacia un desenlace inesperado: la reconciliación y un final feliz, poco común en este tipo de tragedias operísticas.

Un reparto con prestigio vocal

– Emiliano González Toro: Farnace. Además de dirigir musicalmente la obra, asume el papel protagonista, aportando su experiencia en la interpretación del repertorio barroco.

– Key’mon W. Murrah: Gilade.

– Adèle Charvet: Berenice

– Deniz Uzun: Tamiri

– Juan Sancho: Pompeo

– Séraphine Cotrez: Selinda

– Álvaro Zambrano: Aquilio.

Este reparto, cuenta con unas trayectorias sólidas y reconocidas, garantizando así una versión de gran calidad vocal y expresiva, capaz de transmitir toda la intensidad emocional y permitir al público vivir al 100% la obra de Vivaldi.

El Teatro Real, una exploración al arte

La recuperación de Farnace confirma el compromiso del Teatro Real con la exploración del repertorio barroco. La propuesta semiescenificada busca resaltar la fuerza dramática del libreto y la expresividad de la música, sin tener la necesidad de tener una producción escénica completa, ofreciéndole así al público una experiencia centrada en la potencia vocal y el brillo de la orquesta.

La función tendrá lugar el 27 de septiembre de 2025 a las 19:30 h en la sala principal del Teatro Real. Las entradas ya están disponibles a través de la web de la Fundación del Teatro Real haciendo click aquí.

Con esta producción, se invita a redescubrir una de las joyas de Vivaldi, ofreciendo así una oportunidad excepcional para disfrutar de la maestría barroca en un espacio de referencia internacional.