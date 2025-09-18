Los mejores planes en Madrid para disfrutar este fin de semana

Madrid vuelve a llenarse de propuestas para todos los gustos. Este fin de semana, la agenda cultural y de ocio reúne desde exposiciones de arte hasta grandes festivales, pasando por teatro clásico, citas para los amantes del motor o encuentros que celebran la cultura japonesa. Una mezcla de opciones que promete no dejar a nadie indiferente.

Festival de las Ideas

Del 18 al 21 de septiembre, la ciudad de Madrid celebrará una nueva edición del Festival de las Ideas. Durante cuatro días, filósofos, escritores, periodistas y artistas se darán cita en distintos espacios de la capital. La Plaza de España y el Círculo de Bellas Artes serán las sedes principales de un encuentro que quiere acercar el pensamiento al público general y que este año toma como punto de partida la metáfora del laberinto.

El Festival de las Ideas no es un congreso académico ni un encuentro reservado para expertos. Desde su nacimiento, el objetivo ha sido otro: llenar de pensamiento las calles de Madrid. Este año, un gran escenario en la Plaza de España permitirá que cualquiera pueda acercarse a escuchar las conferencias, charlas y debates programados. Al mismo tiempo, el Círculo de Bellas Artes albergará mesas redondas y actividades paralelas.

Jardín de las Delicias Festival

El festival Jardín de las Delicias 2025 ya tiene fecha confirmada y promete consolidarse como una de las grandes citas musicales de Madrid. Los días 19 y 20 de septiembre, el recinto de Cantarranas Campus de la Universidad Complutense acogerá la sexta edición del evento, que este año reúne un cartel repleto de nombres destacados de la música nacional, así como una completa propuesta de gastronomía, espectáculos visuales y actividades artísticas.

Japan Weekend

Madrid volverá a teñirse de color, disfraces y música el 20 y 21 de septiembre con la llegada de una nueva edición de Japan Weekend Madrid. El evento, que se celebrará en los pabellones 3 y 4 de IFEMA, reúne cada año a miles de seguidores del anime, el manga y el cosplay, convirtiéndose en el punto de encuentro más importante para quienes disfrutan de la cultura pop japonesa en España.

Quien haya visitado antes el festival sabe que no se trata solo de una feria, sino de una auténtica celebración colectiva: dos jornadas en las que conviven conciertos, competiciones de baile, charlas sobre curiosidades de Japón y, por supuesto, los esperados concursos de cosplay que llenan de vida el escenario principal.

Eurocrew Trakday Jarama

Los días 20 y 21 de septiembre, el Circuito de Madrid Jarama – RACE se convertirá en el epicentro de la cultura automovilística en España con la llegada del Eurocrew Trackday Jarama 2025. El evento promete dos jornadas intensas dedicadas a las tandas en pista, exposiciones de proyectos únicos y el esperado desenlace del Hot Wheels Legends Tour 2025.

«El teatro del mundo», Calderón de la Barca

Del 18 al 21 de septiembre de 2025, los Teatros del Canal de Madrid abren sus puertas a una de las obras más emblemáticas de Pedro Calderón de la Barca: «El teatro del mundo». La compañía For the Fun of It, que cumple diez años sobre los escenarios, recupera este auto sacramental en una versión fiel al texto original, con un montaje que apuesta por unir música antigua, tradición barroca y recursos tecnológicos de vanguardia.

Las funciones tendrán lugar en la Sala Verde: de jueves a sábado a las 19.30 horas y el domingo a las 18.00. Las entradas están disponibles desde 9 euros. Un detalle importante: una vez comenzada la representación no se permitirá la entrada a la sala, una práctica habitual en este tipo de espectáculos por respeto a los artistas y al propio público.

Exposición Jorge Romero en Tres Cantos

Jorge Romero nos presenta su propuesta marcada por luces, sombras y contrastes intensos en blanco y negro que no dejarán indiferente al público.

Del 13 de septiembre al 5 de octubre en Espacio de Arte en Tres Canos, Sector de los Escultores 2.

Este fin de semana la capital ofrece, una vez más, un abanico de actividades capaz de seducir a públicos muy distintos. Ya sea disfrutando de la potencia de los coches en el Jarama, dejándose llevar por la música en directo, explorando el arte contemporáneo o reviviendo a Calderón de la Barca sobre las tablas, este fin de semana en Madrid es una invitación abierta a salir, descubrir y dejarse sorprender.

Si prefieres algo más clásico, te recomendamos la Catedral de la Almudena y su menú gourmet junto al Palacio Real.