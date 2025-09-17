Menús para comer bien por menos de 20 euros en Madrid

Encontrar restaurantes con menús por menos de 20 euros en Madrid es posible, incluso sin caer en los típicos lugares turísticos. Lo importante es saber dónde mirar: barrios emergentes, locales familiares o menús del día con productos frescos y cocina honesta. Aquí tienes una selección de sitios que cumplen esos requisitos, con menú económico Madrid como eje, para que comas rico sin pasarte de los 20 €.

La Chalana

Este restaurante está ubicado en la zona del barrio de Salamanca. Destaca por mantener la cocina de toda la vida con raciones generosas y recetas familiares. El menú de día ronda los 14€ e incluye bastantes opciones, entre ellas platos de cuchara como sopas o guisos a la vez que carnes a la brasa. Cuenta con un ambiente sencillo ideal para los que buscan un menú que no se quede escaso pero que tampoco sobrepase el límite de presupuesto. Es una gran opción dentro de los menús económicos en Madrid.

La Capa

La Capa, que se encuentra en Chamberí, apuesta por productos de temporada. El menú, que suele variar semanalmente, incluye primeros como ensaladas o cremas, seguidos de carnes y pescados cocinados al punto, acompañados de postre o café. Todo entre 15€ y 18€. Aquí se come con calma, en un entorno que mezcla lo clásico y lo moderno, lo que lo convierte en un imprescindible para quienes buscan comer bien Madrid económico.

Mama Rosa

En la zona de Madrid Río, Mama Rosa se ha hecho popular por sus milanesas, aunque su menú del día va más allá. Ofrece platos de cuchara, carnes y verduras por 13,90€. Las raciones son generosas y el servicio, cercano, lo que invita a repetir. Una opción muy recomendable para quienes quieren un menú casero y contundente.

O’Pazo de Lugo

Este restaurante, situado en la zona de Cuatro Caminos, no ofrece un menú del día como tal pero sus precios son muy competitivos y se puede ir a comer sin gastar más de 20€. Su fuerte es la cocina gallega, con pescados frescos, empanadas, carnes al punto y sopas tradicionales. Es una gran alternativa para quienes buscan variedad y gastronomía del norte dentro de la amplia oferta que hay en la ciudad de Madrid.

Botequim

El restaurante Botequim es el segundo restaurante dentro del Grupo Tropicalista, una mezcla única entre la cultura de tapeo española y la brasileña. Situado en el barrio de Malasaña, este local cuenta con un menú del día que consiste en un entrante, un principal y un postre o café, incluyendo pan y bebida. Los menús cambian semanalmente y suele haber 3 opciones para elegir de cada pase.

Le Café de l’Institut Français:

En la zona de Las Salesas, este café-restaurante ofrece otra perspectiva. Su menú no supera los 15€ y cuenta con platos frescos y postres caseros. El ambiente que se percibe es relajado y rodeado de cultura lo que lo convierte en un lugar para comer con calma. Una excelente opción para quienes valoran tanto el entorno como el precio en los restaurantes.

Consejos para sacar partido a los menús económicos

Llega temprano: en los locales más demandados, los menús vuelan.

en los locales más demandados, los menús vuelan. Confirma siempre que el menú incluye pan, bebida y postre o café.

Explora barrios menos turísticos .

. No descartes locales pequeños porque suelen ofrecer las mejores sorpresas.

La calidad no tiene por qué ser cara

Madrid demuestra una vez más que comer bien por menos de 20€ es posible. Cuenta con restaurantes tradicionales a la vez que locales más modernos. Los menús más económicos se han convertido en algo esencial para los que quieren disfrutar de la gastronomía sin excesos. Con estas opciones las comidas pueden ser tan ricas como asequibles.

