Ultras del Sevilla acosan a un jugador del Villarreal por ser israelí: «No hay espacio para sionistas»

Manor Salomon vivió un momento muy tenso en el Ramón Sánchez Pizjuán que no pasó desapercibido en el fútbol español. A pesar de ser un duelo muy especial para el futbolista del Villarreal, donde marcó su primer gol y el de la victoria, los ultras del Sevilla se dedicaron a acosarle con insultos y una gran pitada cuando saltó al césped.

El extremo entró en el minuto 83 con 1-1 en el marcador y, una vez se anunció su nombre por megafonía, desde un sector de la grada hispalense se escuchó a coro «Israel, asesina» mientras muchos posaban con banderas de Palestina a raíz del gran conflicto militar entre ambos países.

Previamente, los ultras alentaron a la afición con un llamamiento en redes sociales: «Mañana este defensor del genocidio visita nuestra casa, nosotros lo tenemos claro… ¡En Nervión no hay espacio para sionistas!», comunicaron en una publicación junto con la cara del jugador. Sin embargo, de poco les sirvió la intimidación en lo que se refiere a lo futbolístico.

En apenas tres minutos, el extremo marcó su primer gol con la camiseta del Villarreal y el de la victoria que iba a dar los tres puntos al conjunto de Marcelino. «Hola groguets. Estoy muy contento por mi primer gol y la victoria. Endavant Villarreal», dijo tras acabar el partido en la cuenta oficial del club.

Salomon no solo recibió el acoso en Sevilla

Manor Salomon ya está acostumbrado a vivir episodios similares en los campos de fútbol. En sus redes sociales siempre ha mostrado su apoyo a Israel desde el ataque terrorista de Hamás en 2023 y, desde entonces, las amenazas nunca han parado.

Durante su estancia en el Leeds, donde mostró su mejor nivel, tuvo varios encontronazos con los aficionados, obligando al club a tener que lanzar varios comunicados para castigar a sus acosadores. En las últimas semanas, el conflicto palestino-israelí ha estado muy presente en el deporte español, especialmente en la Vuelta a España ciclista, con varios incidentes en varias ciudades del país. Salomon ha entrado de lleno en la mezcla de política y deporte.