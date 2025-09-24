Lidl se la juega a Dyson: el nuevo aspirador sin cable que es el clon del más famoso y está a precio de saldo

Quien haya tenido en casa un aspirador sin cable sabe lo cómodos que resultan. Con ellos, se acabó eso de ir arrastrando el aparato con ruedas, buscando enchufes o tropezando con el cable. Sin embargo, el problema llega cuando miras el precio de algunos modelos. Los de Dyson, por ejemplo, rondan cifras que pueden ser demasiado elevadas a cambio de la libertad de movimiento al limpiar. Y aquí es donde Lidl ha decidido meterse en el juego con un aspirador sin cable, que llega ahora a sus tiendas y que tiene precio de saldo.

La cadena alemana acaba de poner a la venta un modelo de Bosch que no tiene nada que envidiar a los más conocidos. Se llama Readyy’y Serie 2 16V, es inalámbrico, funciona como dos aspiradores en uno y lo mejor es el precio: 119,99 euros. Una cifra que rompe esquemas y que convierte este lanzamiento en una auténtica declaración de intenciones frente a los gigantes del sector. ¿Vale la pena? Eso es lo que muchos se preguntan. Y lo cierto es que, teniendo en cuenta lo que ofrece, la respuesta parece clara. Bosch no es precisamente una marca recién llegada, y este aspirador tiene detalles muy prácticos que hacen que su relación calidad-precio sea difícil de superar. Vamos a verlo con calma, porque ya puedes hacerte con él online, pero es a partir del próximo viernes cuando ya lo tendrás en las tiendas de Lidl.

Lidl triunfa con su nuevo aspirador sin cable

Lo primero que llama la atención es que no es un aspirador de escoba al uso. Este Bosch tiene una función 2 en 1: se usa como aspiradora vertical para el suelo, pero también como aspirador de mano, ideal para sofás, migas en la mesa o incluso para el coche. No necesitas dos aparatos diferentes, algo que se agradece si tienes poco espacio en casa o si deseas poder aspirar toda la casa en una sola jornada. Primero aspiras los suelos y luego con la función de mano puedes aspirar el sofá, las camas y hasta las cortinas.

El aspirador de Bosch que ya tienes en el bazar online de Lidl, tiene un peso de apenas 2,6 kilos, por lo que resulta muy cómodo de mover. No hace falta ser un experto para manejarlo: basta con encenderlo, deslizarlo y listo. El depósito se extrae con un simple gesto y se vacía sin mancharse las manos, un detalle que a la larga se nota en el uso diario.

Batería duradera y autonomía real

Uno de los grandes miedos con los aspiradores sin cable es quedarse a medias en plena limpieza. Este modelo se presenta con una batería de litio con autonomía de hasta 40 minutos, que en la práctica da para limpiar un piso entero sin problema. No es de los que mueren a los 10 minutos, y eso ya es un punto a favor.

El tiempo de carga ronda las 4 o 5 horas, lo normal en esta gama. Y un detalle curioso: tiene función de pie, así que puedes dejarlo plantado en medio del salón sin que se caiga ni tengas que apoyarlo en la pared mientras esperas a que se cargue la batería. Esto puede parecer una tontería, pero en el día a día lo hace mucho más cómodo.

Limpieza fácil y mantenimiento sencillo

Otra cosa que suma es el sistema EasyClean. ¿Qué significa? Que el rodillo de la boquilla se puede quitar y lavar sin complicaciones, lo mismo que el filtro. No hace falta andar con destornilladores ni trucos raros, todo está pensado para que no pierdas tiempo.

La boquilla, además, es motorizada. Eso se nota sobre todo en alfombras, donde recoge mejor el polvo y los pelos de mascota. Y gracias a su articulación flexible, llega sin problema a esquinas y rincones que normalmente cuestan más. Tiene dos niveles de potencia, uno estándar y otro más fuerte para cuando la suciedad se resiste.

Un precio que pone las cosas difíciles a la competencia

Pero si hay algo que convierte a este Bosch en un éxito asegurado, es el precio. 119,99 euros en Lidl, frente a los más de 300 o 400 que puede costar en la competencia, modelos que tienen características similares. La diferencia es tan grande que resulta complicado justificar la compra del modelo más caro si lo que buscas es simplemente un aspirador eficaz, práctico y duradero.

En resumen, Lidl ha vuelto a hacer de las suyas: poner al alcance de cualquiera un producto de calidad, a precio de derribo y con la garantía de una marca reconocida como Bosch. ¿Será capaz de quitar clientes a otras marcas? El tiempo lo dirá, pero lo cierto es que por lo que cuesta, pocos van a resistirse a probarlo. Recuerda, ya lo puedes comprar online en la web de Lidl y a partir del 26 de septiembre en sus tiendas físicas.