Hay un cantante muy conocido en España que ha explotado después de comprobar que sus impuestos, según su punto de vista, no están llegando a buen puerto. Podemos adelantar que es un famoso que participó en Tu cara me suena e incluso llegó a viajar hasta Honduras para concursar en Supervivientes.

Como muchos estáis intuyendo, vamos a hablar de Rasel, quien ha puesto de manifiesto una situación que afecta a mucha gente desde que el gobierno socialista ha tomado sus últimas medidas. El intérprete está muy preocupado por la salud de su hija, ha intentado que le atienda un especialista y le han dado una cita para dentro de muchos meses, atrevimiento que considera bastante peligroso porque la joven tiene bastantes dolores.

Rasel está casado con Esther Díaz, con quien tiene tres hijos: Enzo, Leo y la mayor, Blanca. Esta última lleva un tiempo con molestias en el sistema digestivo y decidió ponerse en manos de los especialistas para descubrir cuál era su anomalía. El problema es que ahora no pueden atenderla, de ahí el último revuelo que se ha desarrollado en las redes sociales. «¿Dónde van a parar nuestros impuestos? A sanidad os aseguro que no. Esto es una vergüenza», ha escrito el intérprete en una de sus plataformas. Antes de continuar debemos tener en cuenta un aspecto importante: en España contamos con un servicio público que, cuando ciertas decisiones estaban en manos de las personas acertadas, ha generado grandes resultados. La cuestión es que Pedro Sánchez y su equipo están de brazos cruzados mientras los contribuyentes se enfrentan a una serie de problemas que parecen no tener solución.

«Mi hija lleva esperando más de seis meses una cita con el médico digestivo, pero nada. Aquí estamos un día más, viendo cómo se ríen de nosotros en nuestras caras», recalca Rasel. El artista considera que la joven de 22 años es uno de los grandes pilares de su vida y ha prometido que hará todo lo posible para ayudarla. Ya han mostrado la complicidad que hay entre ellos en diferentes ocasiones, como por ejemplo en 2016, cuando intervinieron en un programa de Canal Sur llamado Fenómeno fan.

¿Quién es Rasel?

Después de todo lo anterior, hay mucha gente que quiere conocer mejor al protagonista de nuestra noticia. Rasel Abad Anselmo, conocido artísticamente como Rasel, es un cantante sevillano nacido en Tomares el 23 de diciembre de 1981. Desde muy pequeño se sintió atraído por la música, pues creció en una familia donde este arte formaba parte de la vida cotidiana y fue su padre quien le transmitió esa pasión inicial al enseñarle a tocar la batería. Pronto empezó a interesarse por géneros como el rap, el hip hop o el R&B, que con el tiempo se convirtieron en su sello personal.

Su verdadero salto a la industria se produjo en 2007, cuando consiguió lanzar su primer disco, titulado Publicidad engañosa, bajo el sello Blue Donkey Music, propiedad de Melendi. A partir de ese momento, Rasel empezó a hacerse un hueco en el panorama español, combinando melodías pegadizas con letras cercanas y con un estilo que navegaba entre lo melódico y lo urbano.

Su personalidad extrovertida y su voz versátil le ayudaron a diferenciarse de otros artistas de su generación, lo que le permitió convertirse en un habitual colaborador de otros músicos que buscaban en él frescura y un estilo inconfundible. Poco a poco, fue acumulando experiencia y reconocimiento, hasta convertirse en un nombre recurrente en la escena musical nacional.

Participó en ‘Supervivientes’ y señaló a Kiko Rivera

Además de su faceta musical, Rasel ha demostrado tener una fuerte conexión con el mundo televisivo, al que acude siempre que tiene ocasión, ya sea para promocionar su música o para participar en dinámicas de distintos programas. Sin embargo, ha sabido marcar límites muy claros respecto a su presencia en televisión. Una prueba de ello fue su renuncia, en el último momento, a participar en Supervivientes 2015, a pesar de haber sido anunciado como concursante confirmado. Esta decisión demostró que Rasel prioriza su estabilidad personal y profesional antes que sumarse a un reto que, aunque pudiera darle visibilidad, no encajaba con lo que deseaba en aquel momento de su carrera.

Su trayectoria también ha estado marcada por colaboraciones polémicas, como la que protagonizó con Kiko Rivera en el tema Amiga mía. Lo que parecía una apuesta musical destinada a funcionar en plataformas digitales se vio empañado por problemas técnicos y administrativos relacionados con las normas de YouTube. Semanas antes de que el hijo de Isabel Pantoja rompiera su silencio en televisión contra su madre, la canción conjunta de ambos fue eliminada de la plataforma, generando cierto desconcierto entre sus seguidores.

Según recordamos, Kiko explicó que habían detectado visitas falsas en el videoclip, lo que le obligó a borrarlo y publicarlo poco después. Finalmente, la pieza volvió a estar disponible y hoy suma casi un millón de visualizaciones, confirmando que, pese a los obstáculos, Rasel logra mantener el interés del público con cada uno de sus proyectos. Prueba de ello son las consecuencias que ha generado la crítica que ha lanzado contra la gestión del Gobierno de Sánchez.