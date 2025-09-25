La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dado el visto bueno a la modificación de la oferta pública de adquisición (OPA) del BBVA sobre el Banco Sabadell este jueves. El vigilante de los mercados ha aprobado modificar la oferta inicial del banco vasco y ha avalado sus nuevas condiciones, que incluyen subir el precio de la operación un 10%. Así, la entidad que preside Carlos Torres intenta convencer a los accionistas del banco catalán, que hasta ahora, han expresado su desacuerdo con las nuevas características. La cúpula del Banco Sabadell, por su parte, ha rechazado de forma tajante la nueva oferta, insistiendo que «es peor» que la propuesta que estuvo sobre la mesa en mayo.

Además, la OPA nueva se basa en su totalidad en un canje de acciones; un título de BBVA por cada 4,8376 acciones del Sabadell. La oferta previa ofrecía un acción equivalente a 5,5483 acciones de Sabadell. Ahora, con la marcha adelante de la CNMV, la opa hostil del banco vasco entra en la última fase y vuelve a correr el reloj para el plazo de aceptación. El consejo del Banco Sabadell tendrán un período de cinco días, incluyendo días no laborales, para aceptar o rechazar la nueva oferta. El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, ha recalcado en numerosas entrevistas durante el transcurso de la semana que no acudirá a la OPA y no votará a favor.

Las acciones de BBVA retroceden en torno al 0,73% en la apertura de la Bolsa, mientras que Sabadell cae a menor medida, con un 0,24%.

Noticia de última hora, habrá actualización en breve.