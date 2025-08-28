Elsa Pataky confirma por primera vez lo que todos se preguntan de su vida en Australia: «Yo ya no puedo»
Elsa Pataky dejó su vida en España y se mudó a Australia, pero no ha abandonado su carrera
La actriz es feliz junto a Chris Hemsworth, aunque ha tenido que hacer muchos sacrificios
Elsa Pataky ha dejado claro que no tiene ningún problema con su marido
Como todo el mundo sabe, Elsa Pataky es una de nuestras estrellas más cotizadas de la crónica social, sobre todo desde que su vida transcurre fuera de España. Está casada con Chris Hemsworth y viven junto a sus hijos en una formidable mansión situada en Byron Bay (Australia). La propiedad cuenta con todo lujo de detalles: sala de cine, gimnasio, piscina, biblioteca y acceso a la playa. Sin embargo, lo que más valora Pataky es que su vivienda está situada en mitad de la naturaleza, por eso nota tanta diferencia cuando tiene que viajar a Madrid por motivos laborales. Durante su última escapada, ha confirmado lo que todo el mundo se estaba preguntando y ha declarado: «Yo ya no puedo volver a una ciudad, al poco tiempo ya me empiezo a agobiar».
La artista reconoce que ha tenido que hacer muchos sacrificios para formalizar su relación con Chris Hemsworth, pero les resta importancia asegurando que él hubiese actuado exactamente de la misma forma. La cuestión es que, en un momento determinado, pensaron que lo mejor para la familia que habían formado era vivir en Australia, donde encuentran cierta privacidad que les permite realizar una infinidad de actividades con sus hijos. Pataky admite que en Byron Bay se siente una más, no le hacen sentir diferente, aunque asegura que no se ha olvidado de sus raíces y eso le hace destacar en determinadas ocasiones. «Yo soy como las madres de España, que les pegas algún chillido a los niños. En Australia les sorprende mi carácter», declara en una conocida revista.
Elsa se siente muy orgullosa de la educación que están recibiendo sus pequeños. Asume que comete errores como todo el mundo, pero después los compensa con dosis de amor que son capaces de resolver cualquier conflicto. «Es algo que te sale del corazón, como cuando mostramos cariño y alegría de forma exagerada», responde cuando le preguntan por los «besos y abrazos» que les da a sus hijos. Hay que tener en cuenta que la intérprete se separa de su familia en ciertos momentos para viajar a España, sobre todo cuando está inmersa en grabaciones o promociones. Eso sí, intenta compaginarse con Hemsorth para que los niños no se queden solos y no tengan que depender del personal doméstico.
El día a día de Elsa Pataky
Elsa Pataky podría haberse centrado en su carrera como actriz de Hollywood. Cuando llegó a la capital del cine empezó a recibir ofertas muy interesantes, pero no contaba con que iba a enamorarse de Chris Hemsworth, así que tuvo que cambiar su hoja de ruta en el último momento. Desde que reconoció públicamente que estaba con él, y se convirtió en objetivo de los paparazzi, por eso se mudó a Australia y decidió formar allí una familia que, en la medida de lo posible, estuviese alejada de los focos.
La actriz reconoce que se ha esforzado mucho para que sus hijos tengan una vida normal y para ello ha renunciado a una parte de su trayectoria. Durante una entrevista con El Mundo, dio las claves de su organización para que sus fans entendiesen cómo era su día a día desde que es madre: «Como todas las mujeres, nos acostumbramos a hacer 800.000 cosas. Tienes que estar pendiente de los niños, organizar su agenda, las actividades extraescolares, el colegio, los deberes, organizar comidas y cenas, ir a la compra, trabajar… y tratar de no acabar muerta. El poder de las madres es impresionante y yo admiro mucho a todas en general».
Elsa ha estado un tiempo apartada de los focos, aunque ahora ha aceptado nuevos proyectos y ha tenido que incorporar nuevos elementos a la ecuación que hemos explicado con anterioridad. Gracias al apoyo que ha recibido por parte de su marido, se ha dado cuenta de que, con esfuerzo y dedicación, es capaz de cumplir con todas sus metas.
Su matrimonio con Crhis Hemsworth
Elsa Pataky y Chris Hemsworth se han enfrentado continuamente a rumores de crisis y afortunadamente el tiempo ha demostrado que estas teorías no tienen nada de cierto. Eso sí, la artista española reconoce que ha tenido que esforzarse para que su relación de pareja funcione. Tanto él como ella renuncian a muchas cosas para salir adelante y nunca han dado nada por hecho. Quizá esa sea la clave del éxito.
«El matrimonio, igual que ser madre, es un trabajo constante. Al principio es todo muy mágico, pero cuando llevas unos años comienzas a distanciarte por el trabajo, por cómo vas creciendo como persona… Por eso tienes que buscar esos momentos para reencontrarte, para chequear cómo está tu relación y compartir cosas que os gusten a ambos», comenta en El Mundo cuando le preguntan por sus crisis sentimentales. Y después añade: «Disfrutar de la pareja igual que disfrutas de ti misma, que existan esos momentos especiales. No es nada fácil pero te da muchas satisfacciones. Como cuando consigues avanzar y cada año ves que continúa y que sigues disfrutando y admirando a la otra persona. Pero hay que invertir también tiempo en ella».
Con el paso del tiempo, Elsa se ha dado cuenta de que el trabajo que ha hecho ha merecido la pena y ahora se siente profundamente orgullosa de haber dicho adiós (temporalmente) a su carrera para conseguir que sus hijos sean felices en Australia.
