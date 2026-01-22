La dura confesión de Lara Álvarez sobre su maternidad: «¿Y ahora qué?»

Lara Álvarez ha hablado como nunca. La comunicadora asturiana ha concedido su entrevista más íntima hasta la fecha en el pódcast A solas con, presentado por Vicky Martín Berrocal, y lo ha hecho desde un lugar profundamente honesto, sin consignas ni discursos prefabricados. A lo largo de la conversación, la que fuera presentadora de Supervivientes se abre en canal para reflexionar sobre los últimos años de su vida, marcados por cambios importantes, dudas personales y una necesidad creciente de mirarse hacia dentro con menos miedo y más verdad.

Lejos del personaje televisivo siempre sonriente y resolutivo, Lara Álvarez reconoce que este periodo no ha sido sencillo. Habla de un proceso de introspección que la ha obligado a convivir con una personalidad que ella misma define como «cambiante, muy de picos», y de un aprendizaje tan incómodo como necesario: saber estar a solas. «Tomar un café con mis demonios», resume gráficamente, en una expresión que condensa la exigencia emocional de detenerse y escucharse sin distracciones.

La maternidad de Lara Álvarez

Uno de los asuntos que más peso tiene en la entrevista es la maternidad, un tema que la acompaña de forma recurrente y que, reconoce, le genera una mezcla de inquietud, presión y reflexión interna. La conversación se vuelve especialmente emotiva cuando recuerda una charla reciente con una amiga que le lanzó una frase que la removió por dentro: «No te pierdas la maternidad». Lara Álvarez no puede evitar las lágrimas al admitir que es «otro tema súper importante» en su vida actual, una cuestión que aparece de manera insistente en su horizonte vital.

La comunicadora pone palabras a una sensación compartida por muchas mujeres que se acercan a los cuarenta y sienten que el entorno no deja de interpelarlas. «Es una pregunta que se hace como muy constante: ¿Y ahora que vas a cumplir 40? ¿Y ahora qué? ¿Y no tienes pareja? ¿Y no te has planteado…?», enumera, dejando entrever el cansancio que produce ese interrogatorio social permanente, a menudo formulado desde la preocupación, pero también desde la expectativa ajena.

A pesar de esa presión, Lara Álvarez insiste en que no se cierra a nada y que su posición actual nace más de la confianza que del miedo. Habla de un agradecimiento vital que, por primera vez, le permite no sentir prisa. «Creo en el tiempo perfecto, de verdad», afirma, convencida de que si la maternidad tiene que llegar, lo hará de una forma especial y cuando ella esté preparada. Y si no sucede ahora, explica, es porque simplemente no es el momento. Una reflexión serena que huye de dramatismos y que reivindica el derecho a vivir los procesos personales sin cronómetros externos.

La entrevista coincide, además, con una circunstancia llamativa: Fernando Alonso, piloto de Fórmula 1 y ex pareja sentimental de Lara Álvarez, se ha convertido en padre a los 44 años junto a la periodista Melissa Jiménez. Un paralelismo vital que no se menciona explícitamente en la conversación, pero que contextualiza aún más el debate social en torno a los tiempos, las comparaciones y las distintas formas de construir una vida.

El adiós a ‘Supervivientes’

Más allá de la maternidad, Lara Álvarez se detiene en otro de los grandes giros de su trayectoria reciente: su salida de Supervivientes, el formato que la consolidó como uno de los rostros más queridos de Telecinco. La decisión, reconoce, fue una de las más difíciles de su carrera profesional y estuvo acompañada de sentimientos encontrados, entre ellos la culpa. Aun así, tenía claro que necesitaba cerrar esa etapa para abrir otra distinta.

«Todavía estoy descubriendo mi propósito en la vida», confiesa con una mezcla de vulnerabilidad y lucidez. Lleva dos años trabajando de forma consciente para conocerse mejor, para dejarse llevar más por la intuición y menos por una razón que, en sus propias palabras, a veces le ha jugado malas pasadas. «Cuando pienso demasiado la cago», admite en voz baja, al recordar decisiones laborales tomadas más por no querer quedar como desagradecida que por una convicción real.

Una presentadora influyente

Aunque su imagen está inevitablemente ligada a la pantalla, Lara Álvarez recuerda que su vocación inicial estaba más cerca de la radio que de los focos televisivos. Fue durante su etapa universitaria, mientras estudiaba periodismo, cuando Jesús Hermida, profesor de la asignatura de televisión, le lanzó una frase que marcaría su rumbo profesional: «Usted ha nacido para esto». A partir de ahí, su carrera fue tomando forma con naturalidad.

Con esta entrevista, la comunicadora se muestra sin máscaras y deja claro que el éxito, la maternidad o la estabilidad no siguen un único guion. Su testimonio, sereno y profundamente humano, conecta con una generación que empieza a cuestionar los tiempos impuestos y a reivindicar la libertad de vivir sin respuestas cerradas a la pregunta que ella misma formula con honestidad desarmante: «¿Y ahora qué?».