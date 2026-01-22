Así es El Xokas: edad, su pareja, de dónde es y cómo se hizo famoso en el mundo del streaming

El Xokas es uno de los nombres más reconocibles del panorama digital español, especialmente dentro del ecosistema de Twitch y YouTube. Su trayectoria, marcada por una evolución constante y por un estilo muy personal frente a la cámara, lo ha convertido en una figura conocida incluso para quienes no consumen habitualmente contenido en directo.

Detrás de su alias se encuentra Joaquín Domínguez Portela, un creador que ha sabido construir una comunidad fiel a partir de su forma directa de comunicar y de su presencia continuada en las plataformas. Hoy se sienta en el plató de El Hormiguero, así que es un momento perfecto para analizar su trayectoria.

¿Cuántos años tiene El Xokas?

Joaquín Domínguez, conocido públicamente como El Xokas, tiene actualmente 34 años. Nacido en 1990, pertenece a una generación que ha vivido de primera mano la transición entre el consumo de contenidos tradicionales y el auge de las plataformas digitales. Este contexto generacional ha sido clave en su manera de entender la creación de contenido y su relación con la audiencia.

Su edad también explica parte de su recorrido profesional previo al streaming, ya que no se trata de un creador que haya llegado de forma improvisada al mundo digital. Antes de alcanzar notoriedad en Twitch y YouTube, El Xokas ya había acumulado formación académica y experiencias vinculadas al ámbito audiovisual y del marketing, aspectos que han influido en la construcción de su marca personal.

A diferencia de otros perfiles que irrumpen muy jóvenes en las redes sociales, El Xokas ha ido desarrollando su presencia pública de manera progresiva. Este crecimiento paulatino le ha permitido consolidar un estilo propio y una narrativa personal que conecta con una audiencia diversa, que valora tanto el entretenimiento como la constancia en la creación de contenido.

¿Quién es la novia de El Xokas?

En el plano personal, El Xokas mantiene una relación con Zeling. Aunque ambos forman parte del entorno digital y son conocidos dentro de las redes sociales, su relación ha sido tratada con relativa discreción, sin convertir su vida privada en el eje central de su contenido público.

La pareja ha aparecido en algunas ocasiones vinculada al ámbito del streaming, pero sin un protagonismo excesivo ni una exposición constante. Esta forma de gestionar su relación ha permitido separar, en cierta medida, la faceta profesional del creador de contenido de su vida sentimental, algo poco habitual en un entorno donde la exposición suele ser permanente.

El interés por la pareja de El Xokas responde, en gran parte, a la curiosidad que despiertan las figuras públicas del entorno digital. Sin embargo, tanto él como Zeling han optado por mantener un equilibrio entre compartir aspectos puntuales y preservar su intimidad, evitando que su relación se convierta en un elemento central de su imagen pública.

¿De dónde es?

El Xokas es originario de Abadín, un municipio de la provincia de Lugo, en Galicia. Fue allí donde vivió durante varios años junto a sus padres y sus abuelos, un entorno que forma parte de su historia personal y que ha mencionado en distintas ocasiones como parte de su trayectoria vital.

Abadín es una localidad pequeña, alejada de los grandes núcleos urbanos y muy distinta del contexto en el que actualmente desarrolla su actividad profesional. Este contraste entre sus orígenes y su presente como creador de contenido en una industria altamente digitalizada refleja uno de los cambios más significativos de su vida.

El paso del tiempo en Galicia y la convivencia con su familia marcaron una etapa previa a su traslado a otras ciudades, donde comenzaría a enfocarse de manera más directa en su formación y en sus aspiraciones profesionales. Sus raíces en Lugo siguen siendo una referencia constante cuando se habla de su historia personal y de su evolución hasta convertirse en una figura conocida a nivel nacional.

¿Cómo se hizo famoso?

El camino de El Xokas hacia la fama no fue inmediato ni casual. Estudió Publicidad y Marketing en la Universidad Pontificia, una formación que le proporcionó conocimientos clave sobre comunicación, estrategias de marca y consumo de contenidos. Estos estudios sentaron una base sólida para su posterior desarrollo en el ámbito digital.

Tras finalizar esta etapa académica, se mudó a Madrid para realizar un máster de postproducción audiovisual. Este paso fue determinante para profundizar en aspectos técnicos relacionados con la creación de contenidos, la edición y el tratamiento audiovisual, habilidades fundamentales en el mundo del streaming y de las plataformas digitales.

Con esta preparación, El Xokas comenzó a ganar visibilidad en Twitch y YouTube, donde su estilo comunicativo, su constancia y su capacidad para conectar con la audiencia impulsaron su crecimiento. La combinación de formación académica, experiencia técnica y presencia continuada en directo fue clave para que su nombre empezara a resonar con fuerza dentro del sector.