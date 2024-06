Fact checked

La multinacional española Sesderma, pionera en el uso de la nanotecnología en productos cosméticos, ha unido fuerzas con el Marie Skłodowska-Curie Actions Fund en un ambicioso estudio multidisciplinar que recibe el nombre de NanoCosmos.

El Marie Skłodowska-Curie Actions Fund forma parte del proyecto Horizon Europe, encargado de financiar el desarrollo de programas de formación doctoral, postdoctoral y proyectos de investigación colaborativos en todo el mundo, además de promover estándares para la educación y formación de investigadores de alta calidad en la Unión Europea.

Con el objetivo de crear tecnologías más eficientes y respetuosas con el medio ambiente para la industria cosmética, el estudio NanoCosmos se centra en la ciencia, ingeniería y manipulación de materiales en nanoescala, y cuenta con la colaboración de más de 50 investigadores de instituciones prestigiosas como el University College Dublin, la Fondazione Edmund Mach o el Hospital La Fe (Bionos Biotech).

Laboratorios Sesderma lleva casi 20 años siendo pionera en la innovadora tecnología Nanotech, basada en avanzados métodos de encapsulación y sometida a una continua evolución e investigación para ofrecer soluciones dermocosméticas de mayor nivel para el cuidado y transformación de todo tipo de pieles.

Los nanoliposomas son estructuras esféricas formadas por una bicapa de fosfolípidos, similares a las membranas celulares humanas; biocompatibles y biodegradables que mejoran significativamente la penetración de los activos en la piel y los protegen de la degradación y oxidación mejorando así su eficacia.

Este proyecto se suma a las múltiples investigaciones con institutos científicos, centros tecnológicos y universidades de referencia de todo el mundo con los que ya ha colaborado grupo Sesderma, como el Estudio de los productos de mejorar la reparación de las lesiones inducidas en el ADN por la UVB o el In vitro analysis of the functional effects of 2 samples in human fibroblasts through gene expression analysis.

Laboratorios Sesderma

Sesderma es un laboratorio dermatológico español de referencia con presencia en más de 90 países y con más de 30 años de experiencia. Fundado por el Dr. Gabriel Serrano, dermatólogo pionero en el desarrollo de la nanotecnología, centra su esfuerzo y dedicación en la investigación, desarrollo, formulación y fabricación de productos de dermocosmética avanzada, nanonutracéuticos y cosméticos de uso médico-estético gracias a su gran especialización en I+D+i. Actualmente el grupo cuenta con las marcas Sesderma, Mediderma, Sophieskin y Dr. Serrano, además de la división de fabricación para terceros Dermopartners. Su lema, Listening to your skin, define la esencia del laboratorio que cuida la salud y la belleza de la piel. Sesderma es innovación dermatológica al servicio del bienestar la piel.