Ribera entra en Polonia con Multi Med, un grupo sanitario polaco, y consolida su presencia en Centro Europa

El grupo sanitario Ribera ha firmado la incorporación del 100% de Multi Med, un grupo sanitario polaco que se convierte así en su primer activo en Polonia. Esta adquisición supone un importante movimiento estratégico para Ribera, a través de su filial eslovaca Pro Diagnostic Group (PDG), que permite consolidar sus operaciones y seguir creciendo en Centro Europa, entrando en el país más grande de la región, que tiene cerca de 40 millones de habitantes.

Multi Med es una empresa médica polaca dedicada principalmente al diagnóstico por imagen y la atención clínica ambulatoria. La empresa se fundó en 1992. Es un proyecto consolidado, con más de 350 profesionales de gran prestigio y con mucha experiencia, que tiene mucho reconocimiento y pacientes fidelizados en el área de Varsovia. Entre otros, dispone de cinco resonancias magnéticas (distribuidas en dos centros), lo que le convierte en el segundo mayor operador de resonancia magnética de la capital de Polonia. En total, Multi Med opera diez máquinas de resonancia magnética, seis de las cuales se pusieron en servicio entre 2020 y 2022.

Esta compañía polaca que ahora se suma a Ribera se dedica al que ha sido el core business de Ribera en la región, el diagnostico por la imagen, pero también contribuye a su estrategia de diversificación, ya que cuenta con área de atención médica, dedicada a la rehabilitación.

Tal y como explica Pablo Gallart, CEO del grupo Ribera, “esta operación está totalmente alineada con el objetivo del accionista mayoritario, Vivalto, para consolidar Ribera como un gran grupo sanitario europeo, y por ello seguimos estudiando oportunidades de expansión y crecimiento en distintas regiones”.

El pasado mes de julio Ribera ya anunció su crecimiento y diversificación en Centro Europa con la adquisición de Medican, un centro quirúrgico en Eslovaquia, en concreto en la ciudad de Trnava. En este caso, se trata de una clínica especializada en cirugía mayor ambulatoria, con dos quirófanos, esencialmente dedicados a Traumatología y Cirugía General, aunque también presta servicios de rehabilitación. Medican cuenta, además, con una unidad de hospitalización de corta estancia con 9 camas, radiología avanzada, incluyendo resonancia magnética, y un área de consultas externas.

Con la entrada en Polonia, el grupo Vivalto Santé, al que pertenece Ribera, opera ya en siete países europeos: Eslovaquia, España, Francia, Polonia, Portugal, República Checa y Suiza.