El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este martes la aprobación de un plan extraordinario de infraestructuras para las cuatro universidades públicas de la Comunidad Autónoma que, según ha precisado, va a permitir la construcción de las facultades de Medicina de León y de Burgos.

«Nosotros apostamos claramente por el grado de Medicina en la Universidad de León y en la Universidad de Burgos, pero ahora vamos a dar un paso más allá», ha afirmado en concreto respecto al plan extraordinario de infraestructuras «especialmente importante» que incluirá un nuevo edificio para albergar la Facultad de Medicina de la ULE y otro para UBU.

El Plan contemplará, además, nuevas edificaciones que darán servicio a la Universidad de Salamanca (USAL) y la Universidad de Valladolid (UVA) para lo que el Ejecutivo autonómico trabajará de forma coordinada con las instituciones académicas.

El presidente ha realizado este anuncio en su respuesta al portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, que ha reivindicado un «debate sereno y serio» respecto a la posible creación de una comunidad autónoma de la Región Leonesa desde el convencimiento de que Castilla y León es «un ejercicio fallido» que no responde a las necesidades de las provincias de León, de Salamanca y de Zamora.

Santos ha deseado para Castilla y León un presidente como el asturiano Adrián Barbón, por sus exigencias para la eliminación de los peajes de la AP-66, y ha reprochado por otro lado la falta de esfuerzos de la Junta en la lucha contra la despoblación. «Cuatro años sin ni siquiera una ley para disimular», ha afeado el leonesista al presidente de la Junta al que ha comparado con la «madrastra perversa a la que sólo le importan sus hijos naturales».

Fernández Mañueco ha respondido a Luis Mariano Santos que no existen «soluciones mágicas» ni se trata de crear instituciones. «Las cosas no se arreglan de manera milagrosa, ni con cambios de sedes, ni con nuevas instituciones; se arreglan con ideas, con esfuerzo y con trabajo cotidiano y diario», ha afirmado el presidente de la Junta que ha añadido que las cosas se mejoran «con mucha voluntad», como hace el Gobierno de Castilla y León, ha reivindicado.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado también que él se queda con el modelo que funciona y que está en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León «con un respaldo abrumador».