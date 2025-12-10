Fact checked

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha diseñado unos presupuestos participativos en colaboración con una comisión integrada por presidentes de 16 Colegios de Enfermería, que lleva meses trabajando para recoger y priorizar las demandas de los colegios provinciales. A falta de su aprobación en la Asamblea del próximo 16 de diciembre, una parte importante del presupuesto, en concreto 5,8 millones de euros (un tercio del presupuesto total del CGE), se destinarán a áreas clave como la formación, la investigación, el desarrollo de la profesión o la visibilidad de la profesión.

Los presupuestos del CGE para 2026 son los más ambiciosos de la historia en materia de impulso de la formación, la investigación enfermera y el desarrollo profesional en todos los colegios de Enfermería de España, partidas que se presupuestan para 2026 en un montante de 4,7 millones de euros, frente a los 3,5 millones del 2025, que supone un incremento del 34,3%.

El presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, destaca que estos presupuestos impulsados por la actual directiva del Consejo «son fruto de un modelo de gestión responsable y sensato, que ha eliminado gastos superfluos para sanear la situación financiera de la organización y concentrar los recursos en el desarrollo profesional de nuestros colegios y sus colegiados. Esta gestión de recursos económicos nos ha permitido crear el Fondo Extraordinario de Potenciación Profesional y Colegial con una dotación de un millón de euros que servirán para financiar numerosos proyectos».

«Hoy seguimos contando -añade Pérez Raya- con un modelo económico transparente, auditado y plenamente alineado con las necesidades reales de los colegios y de las enfermeras».

Desde la llegada del actual equipo directivo, el CGE ha implantado una forma de gestión basada en criterios técnicos, profesionales y abiertos a la participación. Este modelo ha sido reconocido por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con una puntuación que vuelve a superar el 9 sobre 10, un aval externo a la buena administración y al esfuerzo realizado en materia de gobernanza.

Impulso a la formación

En los nuevos presupuestos, el CGE refuerza su estrategia para el progreso de la profesión y la mejora de las condiciones laborales y formativas de las enfermeras en España, con un incremento del 35% en la partida destinada a formación, que pasa de 690.000 euros en 2025 a 930.000 euros en 2026 -incluyendo un programa especial para enfermeras que quieran ser especialistas.

A lo largo de 2025, el CGE ha formado a 35.000 profesionales, una cifra que se eleva a casi 240.000 enfermeras y enfermeros desde 2020. Esta apuesta sostenida consolida uno de los pilares del modelo actual: garantizar una mejora continua de competencias a través de los colegios, con una formación continuada, accesible y orientada a las necesidades reales de la profesión.

Investigación y desarrollo profesional

Los presupuestos para ayudas a la investigación enfermera y al desarrollo profesional aumentan un 6,3% en 2026, hasta alcanzar los 3.053.000 euros (comprobar). En este marco, la partida destinada a ayudas directas para proyectos de investigación de los colegios provinciales pasa de 750.000 a 1.000.000 de euros, un incremento del 33% respecto al ejercicio anterior. Esta cuantía permitirá impulsar estudios propios, convocatorias competitivas y líneas de investigación en consonancia con las demandas de la profesión.

Asimismo, se refuerzan los programas estratégicos dedicados a becas, ayudas, premios y proyectos de impulso orientados a promover la excelencia enfermera. Se consolida así un modelo moderno y participativo, plenamente alineado con los colegios, que garantiza oportunidades reales de crecimiento para todas las enfermeras y enfermeros.

Mayor visibilidad profesional

En 2026, el CGE mantiene su firme apuesta por dar visibilidad a la profesión, con una partida específica de más de un millón de euros a iniciativas y acciones dirigidas a mostrar a la ciudadanía la labor esencial que desempeñan las más de 355.000 enfermeras y enfermeros en el sistema sanitario y su impacto directo en la vida diaria de la población.

Fines solidarios

Un año más, las cuentas de 2026 reservan una partida específica para proyectos solidarios y para la atención ante emergencias y catástrofes, como las desplegadas en 2024 para apoyar a los damnificados por la DANA en la Comunidad Valenciana. En 2026, se destinan más 130.000 euros a este fin, lo que supone el 0,7% del total de los presupuestos.

El Consejo General confía en la aprobación de estos presupuestos, concebidos para responder a las necesidades actuales de los colegios y de las enfermeras, en la Asamblea del próximo martes. Su aprobación permitirá avanzar en las metas fijadas por la actual directiva y su presidente, Florentino Pérez Raya, y en su compromiso de trabajar con rigor, transparencia y dedicación por la enfermería española y por el conjunto de la Organización Colegial.