Una investigación internacional ha revelado que un donante danés de esperma, conocido como donante 7069, portaba una mutación genética grave en el gen TP53, asociada al Síndrome de Li‑Fraumeni, que aumenta significativamente el riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer a lo largo de la vida. Esta mutación pasó desapercibida durante años y, a pesar de ello, su esperma fue distribuido a 67 clínicas de fertilidad en 14 países europeos, dando lugar a al menos 197 nacimientos.

En España, se calcula que 35 niños fueron concebidos con este semen, aunque la mayoría de ellos corresponde a mujeres que acudieron desde otros países para recibir tratamiento en clínicas españolas. De estos descendientes, tres niños han dado positivo a la mutación y al menos uno ya ha desarrollado la enfermedad, según las autoridades sanitarias y fuentes médicas.

El donante comenzó a realizar la donación en 2005, cuando era estudiante, tras superar los exámenes médicos rutinarios de la época. La mutación TP53 afecta un gen crucial en la prevención del cáncer, cuya función es impedir que las células se conviertan en cancerosas. Aproximadamente el 20 % de sus espermatozoides portaban la mutación, lo que significa que no todos los hijos nacidos con su semen heredaron necesariamente el gen, aunque los que sí lo hicieron enfrentan un riesgo elevado de desarrollar cáncer a lo largo de su vida.

Alarma en Europa

Las autoridades y el European Sperm Bank (ESB), responsable de la distribución, reconocieron que el esperma fue utilizado en exceso y suspendieron al donante tras detectarse la mutación. Argumentan que los métodos genéticos disponibles en 2005 no permitían identificar la variante, que era rara y sólo estaba presente en algunos espermatozoides.

El caso ha generado alarma en toda Europa por el vacío regulatorio internacional: mientras que muchos países limitan el número de familias que pueden usar el semen de un mismo donante, estas restricciones no contemplan la venta a clínicas en varios estados, lo que permitió que el donante alcanzara casi 200 descendientes. Además, la situación evidencia la necesidad de mejorar los controles genéticos y establecer protocolos de seguimiento médico para los hijos afectados.

Menores involucrados

Las familias y los menores involucrados están siendo contactados, y expertos recomiendan un seguimiento médico continuo para detectar posibles enfermedades de manera temprana. El caso también abre un debate ético y jurídico sobre la responsabilidad de los bancos de esperma y las clínicas de fertilidad, así como los derechos de los hijos nacidos mediante reproducción asistida a conocer su origen genético.

Aunque todavía no se conoce la cifra exacta de niños que han heredado la mutación, ni se sabe cuántos recibirán seguimiento médico, este caso se ha convertido en un alerta internacional sobre la seguridad de los procesos de reproducción asistida y la necesidad de una regulación más estricta y coordinada entre países.