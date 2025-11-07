Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Investigadores del Columbia University Fertility Center (EEUU) han anunciado el primer embarazo exitoso logrado gracias a una técnica desarrollada con Inteligencia Artificial denominada Sperm Tracking and Recovery (STAR). Esta innovadora metodología ha permitido localizar y extraer espermatozoides viables en hombres afectados por Azoospermia —una condición que provoca ausencia casi total de espermatozoides en el eyaculado— y que hasta ahora condenaba muchas veces a la esterilidad biológica.

En el caso reportado, la muestra contenía prácticamente cero espermatozoides visibles mediante los métodos convencionales. Sin embargo, el sistema STAR analizó millones de imágenes —más de 8 millones en menos de una hora— y localizó células viables que fueron extraídas mediante un microchip y un brazo robótico, para luego ser utilizadas en fertilización in vitro.

El resultado ha sido un embarazo que ofrece «una nueva esperanza» a hombres que hasta ahora solo tenían la opción de donación de esperma o intervenciones muy invasivas. Según el equipo del doctor Zev Williams, director del centro, «sólo se necesita un espermatozoide sano para crear un embrión».

No obstante, los propios investigadores advierten que se trata de un único caso hasta ahora —publicado como carta de investigación en la revista The Lancet— y que serán necesarios ensayos clínicos más amplios para confirmar la eficacia y seguridad de este procedimiento.

Relevancia y contexto

La infertilidad masculina representa aproximadamente el 40 % de los casos de infertilidad de pareja, y entre estos, la azoospermia afecta a un 10-15 % de los hombres con problemas de fertilidad.

Hasta ahora, las opciones para hombres con azoospermia eran muy limitadas: extracción quirúrgica de espermatozoides del testículo (con riesgos y sin garantías) o utilización de esperma donado. La técnica STAR representa un avance importante al ofrecer una vía no-invasiva para localizar espermatozoides viables en condiciones extremas.

La técnica combina imágenes de ultra-alta velocidad, inteligencia artificial, microfluídica y robótica, lo que marca un salto tecnológico en el ámbito de la reproducción asistida.

Posible desarrollo para España y Europa

En España y Europa, donde la infertilidad de pareja es una preocupación creciente, este tipo de avance puede generar interés para clínicas y pacientes. Si estás asociado a la Universidad Europea o similar, podría plantearse una entrevista o artículo de opinión con uno de sus expertos sobre lo que supone este avance para la sanidad reproductiva europea, los retos regulatorios, éticos y de acceso, y cuándo podría llegar a nuestro entorno.

Azoospernia

En la actualidad, alrededor de 1 de cada 100 hombres presenta azoospermia, una condición responsable de hasta el 20% de los casos de infertilidad masculina. Se trata de una alteración espermática caracterizada por la ausencia total de espermatozoides en el eyaculado. Esta constituye uno de los principales retos en el abordaje de la infertilidad masculina, ya que, al no haber gametos en el eyaculado, la consecución del embarazo de manera espontánea es inviable.