La Comisión de Salud Pública ha aprobado la administración de una tercera dosis adicional de la vacuna contra la covid a pacientes en «situación de grave inmunosupresión», tal como anuncia Sanidad recogido por la Agencia EFE. Con ello España aprueba la tercera dosis pero para casos determinados.

Entonces, de momento, no será administrada a toda la población tal como indicó ya la EMA en su comunicado porque faltan datos sobre si es necesario o no. Así, Sanidad deja claro que ahora no se recomienda una dosis de refuerzo a la población general.

Esta decisión ha sido tomada en la misma reunión en la que se decidido eliminar la cuarentena en los centros escolares para los contactos estrechos de un positivo para las personas que tengan la pauta completa de vacunación o hayan pasado el covid en los 180 días anteriores al último contacto.

¿Para quién sería esta tercera dosis?

España aprueba la tercera dosis de la vacuna contra la Covid en pacientes con situación grave de inmunosupresión, concretamente está indicada para personas con trasplante de órgano sólido, receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos y para los que están en tratamiento con fármacos anti-CD20.

¿Qué vacunas?

Las terceras dosis serán de las vacunas de ARN mensajero, que son Pfizer o Moderna, dos de las vacunas que más se han inoculado en nuestro país.

Y se dará preferencia a las mismas vacunas que los pacientes ya han recibido anteriormente.

¿Cuándo se dará a mayor número de población?

En estos momentos la EMA está estudiando si esta tercera dosis se da en otros núcleos de población. Pues otros países han reflejado que debería darse también a personas mayores en general, porque ya hace tiempo que recibieron las primeras dosis, y puede ser que la vacuna pierda efectividad.

Ahora está en estudio si esta tercera dosis se dará a residencias de ancianos y se revisarán los beneficios de una dosis extra en situaciones de inmunodepresión. Estos son pacientes oncohematológicos en tratamiento de quimioterapia.

Lo que dice la EMA

Recordemos que, hace unos días, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) descartó dar esta tercera dosis de la vacuna a la población en general. Ello es porque todavía no hay una necesidad urgente de administrar dosis de refuerzo de vacunas a individuos completamente vacunados en la población general.

Si bien hay estudios que establecen que, en pocos meses, la vacuna deja de tener efectividad, son necesaria más pruebas para poder concretarlo.